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書展延期 鄭麗君公布「麗君坊」書單發起貼書單活動

2020-02-01 11:24聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北國際書展宣布延期，文化部長鄭麗君在臉書邀請大家一起貼出私房書單，讓閱讀不停息，以具體的買書行動共同支持出版產業，讓好書陪伴每一天，買書衝一波。

她說，感謝出版業界許多朋友共同完成書展延期的決定，特別要感謝過去幾天來給予諸多寶貴意見的各位先進、台北書展基金會及文化部同仁春節期間加班思索各種方案、經濟部與外貿協會對場地檔期的協助，讓他們能及時提出妥適的延期方案。眾人齊心奔走、溝通、努力，為的就是給大家更好的書展體驗。

她說，雖然台北國際書展延後舉辦，但閱讀仍不停息。她已經看到朱宥勳和李屏瑤等好幾位朋友分享他們的書單，我想邀請各位一起響應，貼出私房書單，標上 hashtag #書展延期閱讀不停息，以具體的買書行動共同支持出版產業。

她也到書店買了幾本書，來一個「麗君坊」小小書展，推薦給大家！

01. 胡淑雯、童偉格編，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》（春山）

02. 朱英韶、黃裕元，《百年追想曲：歌謠大王許石與他的時代》（蔚藍文化）

03. 陳育萱，《南方從來不下雪》（逗點文創結社）

04. 故事，《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來》（方寸文創）

05. 馬翊航，《細軟》（時報）

06. 宋尚緯，《無蜜的蜂群》（啟明）

07. 韓麗珠，《黑日》（衛城）

08. 藝家等，《反送中攝影集：我願榮光歸香港》（奇異果文創）

09. 劉亦修、吳心橋，《港式臺派：異地家鄉的生活文化漫遊》（大家）

10. 買買氏，《親愛的！我回地球一下》（天下雜誌）

11. 陳思宏，《鬼地方》（鏡文學）

12. 角斯，《寶島搜神》（聯經）

13. 小峱峱，《守娘（上）》（蓋亞）

14. 星期一回收日，《粉紅緞帶》（東立）

15. 廖玉蕙，《穿一隻靴子的老虎》（九歌）

16. 巴代，《月津》（印刻）

17. 林莉菁，《Fudafudak閃閃發亮之地：Formosa環保小農奮鬥記》（前衛）

18. 列維主編，《硬核文學讀本《K．書》藍特刊：Love Infinity》（霧室）

19. 方惠閔等，《沒有名字的人：平埔原住民族青年生命故事紀實》（游擊文化）

20. 鄭若珣、林杏娥、周見信，《阿公kah 我：認bat 母語文學ê熱——人》（玉山社）

21. 阮光民、小莊、吳明益，《天橋上的魔術師》圖像版（新經典）

文化部長鄭麗君在臉書邀請大家一起貼出私房書單。圖／取自鄭麗君臉書
文化部長鄭麗君在臉書邀請大家一起貼出私房書單。圖／取自鄭麗君臉書
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文創台北國際書展文化部

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