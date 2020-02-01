遠航廢證後離島航線缺口何解 交通部盼交華信、立榮

昨天交通部宣布廢止遠東航空民用航空運輸營運許可證，不過遠航國內所營航線市占率超過三成，勢必對國內運輸造成衝擊。對此，交通部說初步先由華信、立榮增加運能填補。據了解，立榮及華信都還在規畫中。

之前民航局表示，遠航國內所營航線市占率達37%，運輸供給驟然中斷，造成運能缺口。遠航廢證後，未來離島航線機位如何長期補足，成為一大問題。對此，交通部政務次長王國材表示，以這次春節為例，遠航停飛都已沒有問題，目前初步先由華信、立榮增加運能填補，也希望也希望兩家公司吸納遠航優秀員工，增加人力。

業內人士直言，春節疏運是最大問題，「春節都度過了，淡季沒什麼問題」。以華信來說，淡季載客率七成左右，旺季則平均八成五，最大的差異在澎湖馬公，淡旺季運能和航班數可差到一倍。客觀來說遠航廢證以後，旺季運能確實會有不足。另外就是高雄-金門以及台北-金門也會比較緊張。

據了解，華信對於遠航停飛成定局以後，仍未有近一步具體規畫，不過以調度增加運能為主，華航在松山機場的飛機也可以挪去支援。但要增加飛機非一蹴可幾，至少需要一到兩年的時間。不過在今年5、6月，華信將有兩架新的ATR飛機，分別放在高雄跟松山機場，也可能用來補足離島航線運能。