影／太平山零下2度 台灣最大高山湖泊結霜了

寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，天氣冷吱吱，雖然溫度夠低，但水氣不足，沒下雪，不過，在風口處，因有點濕度，結霜了。

其中，被稱為台灣最大高山湖泊的翠峰湖，因結霜，湖畔有如撒糖霜，白色世界，美如仙境。

而木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。

結霜之美，遊客驚艷，早起賞景，而山高寒冷，日出特別美，隨著賞完太平山日出，溫度慢慢回溫，霜退了。