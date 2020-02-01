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影／太平山零下2度 台灣最大高山湖泊結霜了

2020-02-01 09:32聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，天氣冷吱吱，雖然溫度夠低，但水氣不足，沒下雪，不過，在風口處，因有點濕度，結霜了。

其中，被稱為台灣最大高山湖泊的翠峰湖，因結霜，湖畔有如撒糖霜，白色世界，美如仙境。

而木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。

結霜之美，遊客驚艷，早起賞景，而山高寒冷，日出特別美，隨著賞完太平山日出，溫度慢慢回溫，霜退了。

會再下雪嗎？太平山莊表示，氣溫夠冷，條件夠，就看水氣，濕冷才有機會。

寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，山上被稱為台灣最大高山...
寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，山上被稱為台灣最大高山湖泊的翠峰湖，因結霜，湖畔有如灑糖霜，白色世界，美如仙境。圖／林務局羅東林區管理處提供
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木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林...
木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林區管理處提供
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寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度。圖／林務局羅東林區管理...
寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度。圖／林務局羅東林區管理處提供
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結霜之美，遊客驚艷，早起賞景，而山高寒冷，日出特別美。圖／林務局羅東林區管理處提...
結霜之美，遊客驚艷，早起賞景，而山高寒冷，日出特別美。圖／林務局羅東林區管理處提供
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木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林...
木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林區管理處提供
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木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林...
木棧道、太平山莊地板、樹林、停放一夜的汽機車外表都結上一層薄霜。圖／林務局羅東林區管理處提供
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寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，山上被稱為台灣最大高山...
寒流來襲，海拔2千公尺的太平山今晨溫度下探到攝氏零下2度，山上被稱為台灣最大高山湖泊的翠峰湖，因結霜，湖畔有如灑糖霜，白色世界，美如仙境。圖／林務局羅東林區管理處提供
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太平山寒流

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