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寒流影響！20縣市低溫特報 下周有鋒面北部轉濕

2020-02-01 09:18聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

受到寒流影響，加上輻射冷卻效應，今晨各地仍然寒冷。不過白天開始，溫度將逐漸回升，到下周一都是好天氣。中央氣象局提醒，下周二將有新的鋒面報到，屆時迎風面將轉為濕涼有雨天氣型態。

氣象局今天上午6時14分針對20縣市發布低溫特報，今晨至上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣屬於非常寒冷的橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率。

基隆市、台北市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣則為寒冷的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員林定宜說，今晨受到輻射冷卻影響，雖然冷，無創下今年入冬以來低溫紀錄。今天人工測站最低溫是淡水7.1度，嘉義以北和宜蘭測站幾乎都在8到9度間。台北市低溫則是8.5度。自動測站的話，新竹峨眉有達到3.5度。

林定宜說，今天白天溫度回升，水氣也比較少，天氣狀況不錯，北部高溫回升到17到18度，東部19到20度，中南部22到23度，不過西半部要留意日夜溫差大，早晚宜多添加衣物。

林定宜說，明天清晨雖然冷空氣已經減弱，各地雲量偏少，仍有輻射冷卻效應，北部整天溫度落在11到20度，中部9到24度，南部12到25度，東部14到20度。

林定宜說，明後兩天基本上還是多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，到了後天晚上受到東北季風影響，雲量增多，東北部跟北部山區留意局部短暫雨。

林定宜說，東北季風增強的時間點在後天和下周二，屆時迎風面北部和東北部留意局部短暫雨，溫度上高溫會降個3到4度，北部來到16到17度。低溫的話，因為雲蓋上來，較不會有輻射冷卻效應，北部下探14度。

林定宜說，東北季風增強之際，若低溫和水氣配合，合歡山和玉山有機會再次降雪。

至於下周五是否有另一波東北季風增強，林定宜說還要再觀察。不過他說，2月仍是冬天，一波波鋒面接著來都是有可能的狀況。

中央氣象局說，下周將有東北季風增強，迎風面北部和東半部有降雨。聯合報系資料照
中央氣象局說，下周將有東北季風增強，迎風面北部和東半部有降雨。聯合報系資料照
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