吳德榮：周末晴朗早晚冷 下周二北台灣變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天寒流正在減弱，但部分地區輻射冷卻作用比昨晨還強，使得竹苗及花東的氣溫降得比昨晨還低，所幸白天有陽光曝曬，氣溫逐日回升。

吳德榮指出，昨（31日）晚至今（1日）晨衛星雲圖顯示，海面上胞狀雲已消失，代表寒流正在減弱，所以清晨各地最低氣溫大致比昨晨略升1至2度。但各地晴朗無雲，平地風力微弱，部分地區輻射冷卻作用甚至比昨晨還強。桃竹苗約4度、台北市、新北市、中部、南部約6度；宜、花、東約6至8度。預測今天各區平地氣溫:北部5至20度、中部6至22度、南部6至23度、東部8至22度。

他說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至下周一（3日）寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但入夜後輻射冷卻作用強，明天清晨部分地區的平地氣溫，仍將降至10度以下，但地區逐漸減少。受大陸高壓影響，各地皆為晴朗穩定的天氣，僅東半部局部地區偶有零星少量飄雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周二、三（4、5日）鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨；鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降、天氣轉濕冷；中南部影響輕微、僅雲量略增。下周四（6日）天氣好轉，氣溫回升。下周五（7日）另有一波鋒面抵達，迎風面受影響。天氣呈現三天一小波的周期變化。