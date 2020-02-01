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花燈遊行嘉年華 后里展區開幕前暖身

2020-02-01 13:27台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

2020台灣燈會「璀璨29花燈車」遊行31日晚間在后里花博園區、於后里馬場熱鬧絢麗登場，由臺中市政府民政局長吳世瑋、各區區長及貴賓一同參與啟動儀式，車隊由馬場園區出發，遊行隊伍延伸500公尺，聲勢歡騰浩大，引起沿路民眾圍觀及爭相拍照。

前次花燈車遊行是在副展區開幕前夕，成功吸引民眾及遊客的注目；部分行政區後續更舉辦了地方的花燈車遊行，將2020台灣燈會的熱情活力，開枝散葉，廣布各地。吳世瑋表示，此次是以「璀璨29花燈車」為台灣燈會主展區正式開幕前夕進行暖身。車隊出發後行經馬場路、三豐路、公安路至后里區公所、甲后路、后里國小等，再經由內東路直接進駐燈區。

29台花燈車均有其獨特意涵、風采萬千，完整展現大台中多元風貌。吳世瑋指出，璀璨29呈現給民眾的就是大台中29行政區多樣風貌縮影。展現的內容包括：后里區將摩天輪、馬，及薩克斯風等觀光人文元素融入花燈車的設計製作；南區以在地火柴文化為基礎意象，並結合興大路黃金廊道、阿勃勒音樂會與國立公共資訊圖書館特色建築、台中舊酒廠等在地文化。

另外，潭子以臺灣十大民宅之首的「摘星山莊」為主視覺，點綴年節元素，營造元宵小過年之氛圍；和平區以黑熊為架構，結合農產品及泰雅紋面文化、菱形圖騰與編織展現文化精神。新社以香菇做車頭造型，車側呈現新社花海百花齊放之景觀。

沙鹿則以交通樞紐迎賓之門「沙鹿之翼」為主題，突顯臺中國際機場「迎向未來 翱翔世界」意念。大肚以「西瓜出狀元」為主題，藉磺溪書院、文昌帝君及農特產品西瓜帶出登科高中、狀元及第、人才綿延不絕的祝福意象；豐原以葫蘆意象結合廟東小吃，呈現「福氣豐原」熱鬧繁景。

各具在地特色的29區花燈車，遊行後即進駐「璀璨29花燈車燈區」於燈會期間供民眾觀賞。自2月8日至22日，每日晚上6點到8點都會有工作人員隨機邀請遊客參與29花燈車競賽評比，受邀並完成票選之民眾即可獲得限量小禮品。

詳情可上「2020台灣燈會在台中-台灣燈會官網」(https://2020taiwanlantern.tw/)。

【更多精采內容，詳見

台灣燈會花燈公安

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