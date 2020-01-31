兒童口罩缺貨家長慌 2月1日全台釋出10萬片

市面兒童口罩有限，恐再掀幼幼版「口罩之亂」。本報資料照片 分享 facebook 幼兒園開學在即，許多父母正愁買不到兒童口罩。中央疫情指揮中心今晚宣布明天釋出10萬片兒童口罩，但也呼籲沒到必要時期不用人人都戴，免得真的需要時沒得用。

武漢肺炎延燒，全台口罩大缺貨，政府雖宣布每天徵用全台400萬片口罩進行統一調度和配送，但仍未解決兒童口罩缺貨的燃眉之急。

經濟部工業局副局長楊志清今天下午在記者會中表示，根據經濟部統計，全台口罩業者產能全開，一天約可生產400萬片口罩，兒童口罩目前業者在產能的調配約1成，後續會搭配教育部提供的數據，做兒童口罩數量的調配生產。

指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天晚間緊急召開記者會，除宣布國內出現第10例新型冠狀病毒肺炎病例，也宣布明天全台將釋出10萬個兒童口罩，未來將視需求增加產線產能，目前鋪貨據點預計和成人口罩一樣，若有更動會由經濟部說明。

陳時中表示，為了因應口罩問題，指揮中心今天也召開防疫應變協調會議，會中專家建議一般學生無須戴口罩，並建議地方政府加強宣導使用口罩的3大時機，讓口罩資源發揮最大效用。

配戴時間包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

陳時中說，針對第一線防疫人員、法令規定必須戴口罩者，指揮中心會提供足夠口罩，建立防線；民用方面將由經濟部分送至超商、藥妝店、藥局，會根據各縣市人口比例數來分配數量。

他並重申，口罩是防疫物資，沒到必要時期不用人人都戴，免得真的需要時反而可能出現物資短缺。