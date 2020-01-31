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武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

口罩被斷貨 超市量販每天被客人塞爆氣炸了！

2020-01-31 20:00經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

藥妝店口罩大缺貨，屈臣氏將於官方臉書粉絲團即時公告口罩供應庫存與販售訊息，圖／屈...
藥妝店口罩大缺貨，屈臣氏將於官方臉書粉絲團即時公告口罩供應庫存與販售訊息，圖／屈臣氏提供
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武漢肺炎疫情升溫，但政府只給超商和醫院藥局賣口罩？超市和量販業今（31）日齊聲呼籲政府，期望超市和量販店也能加入防疫通路中，否則目前只有極微少量、甚至沒有口罩可賣，不要獨厚超商與醫院內藥局。社區超市美廉社更表示，在2月中前都無法進貨，未來是否還能進貨，更要視疫情狀況而定。

由於中央流行疫情指揮中心統一徵購醫療口罩，而且只供貨給醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材等通路；超市和量販業者表示，因疫情關係，不少民眾都會回家吃飯，買生鮮之餘也希望買口罩回家，但是都沒貨可買，也無充足貨源提供給員工，這幾天多個分店每天都被塞爆，希望政府也能把口罩配額分給超市和量販業。

社區超市美廉社指出，在1月27至28日期間，全台美廉社口罩就被民眾掃光光，現在完全無法進貨，已經斷貨四到五天，即使旗下自有品牌的工廠也無法提供口罩，因為口罩都被徵用分配，就連消毒酒精都差點賣完。

美廉社表示，廠商僅告知需視疫情狀況，口罩得等2月中後，在看有無可能進貨。而且有些住家附近沒有超商，只有美廉社，希望超市也能成為政府抵抗武漢肺炎的通路之一，若販售的地方增加，也可以分散購買口罩的人流，不會一窩蜂都到超商。

全聯目前1,000家店，全聯表示，雖有小廠供應口罩，但每家店只能被分配到20至30片口罩，數量極少；加上年後口罩廠商剛開工，原以為開工後口罩貨源能逐漸充足，但目前口罩都由政府統一管控。

另外，還有法規下令若不提供員工口罩配戴將開罰，如此很難照顧到想買口罩的消費者，也難照顧到門市員工，因此希望呼籲政府，讓超市也能被分配口罩，共同防疫。

量販店龍頭家樂福指出，因現在規定商場要戴口罩，全台家樂福員工，一天可能就需要1萬個口罩；如今口罩被管制，唯一因應方式就是從國外進口，但是緩不濟急，提供給員工的口罩，只能拿出庫存因應。

除了口罩之外，酒精和耳溫槍也是民眾有大量需求的產品；以酒精來說，商場以往大桶酒精可以使用半個月至一個月，最近約一周就用完，所以不只口罩有配套問題，未來消毒用品也可能會有配套的需求。

家樂福提到，目前初期業績暫時沒有受到疫情影響，因為不少人會選擇待在家裡，所以民生必需品如食物和清潔用品都會購買，但長期就很難說。

愛買指出，目前愛買仍有少量現貨販售，而員工則是自主配戴口罩，手推車定時清潔。

口罩疫情超商

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