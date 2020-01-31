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武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

超低溫、武漢肺炎重擊血庫！台北最缺血 O型撐不過4天

2020-01-31 18:59聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

寒流發威，全台凍成冰蕃薯，再加上武漢肺炎疫情不斷升溫，民眾嚇得不敢出門，造成春節後本就容易缺血的血庫存量更加嚴峻，台北及新竹捐血中心血液都低於安全庫存的七天，尤其台北血庫只能在撐4天左右，甚至O型血更是只剩3.7天，呼籲熱血民眾快出門挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，目前北部缺血嚴重，台北、新竹庫存量少於7天，以台北最嚴重，四個血型都急缺，O型只能再撐3.7天、A型4.2天、AB型4.4天、B型6.8天；新竹中心僅剩5.6天，O型血剩5.2天，A型5.4天、B型6.1天、AB型7.1天。

另外，血液基金會也因應武漢肺炎有新防疫措施，由於中國大陸地區列為三級警告區，因此，暫緩捐血管制的範圍也調整為中國大陸地區全境。考量用血安全，自即日起，凡近期曾到訪中國大陸地區的捐血人，需在離開大陸地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。全台各縣市良心回電號碼，可至血液基金會官網查詢（http://www.blood.org.tw/Internet/main/docDetail.aspx?uid=8003&pid=3133&docid=45382）。

台北及新竹捐血中心血液都低於安全庫存的七天，尤其台北血庫只能在撐4天左右，甚至O...
台北及新竹捐血中心血液都低於安全庫存的七天，尤其台北血庫只能在撐4天左右，甚至O型血更是只剩3.7天，呼籲熱血民眾快出門挽袖捐血。圖／本報系資料照
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捐血中心武漢肺炎血液基金會

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