超低溫、武漢肺炎重擊血庫！台北最缺血 O型撐不過4天

寒流發威，全台凍成冰蕃薯，再加上武漢肺炎疫情不斷升溫，民眾嚇得不敢出門，造成春節後本就容易缺血的血庫存量更加嚴峻，台北及新竹捐血中心血液都低於安全庫存的七天，尤其台北血庫只能在撐4天左右，甚至O型血更是只剩3.7天，呼籲熱血民眾快出門挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，目前北部缺血嚴重，台北、新竹庫存量少於7天，以台北最嚴重，四個血型都急缺，O型只能再撐3.7天、A型4.2天、AB型4.4天、B型6.8天；新竹中心僅剩5.6天，O型血剩5.2天，A型5.4天、B型6.1天、AB型7.1天。

另外，血液基金會也因應武漢肺炎有新防疫措施，由於中國大陸地區列為三級警告區，因此，暫緩捐血管制的範圍也調整為中國大陸地區全境。考量用血安全，自即日起，凡近期曾到訪中國大陸地區的捐血人，需在離開大陸地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。