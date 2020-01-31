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武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

「台北國際電玩展」確定延期至暑假！預購票可於新展期使用、也可退票

2020-01-31 18:28聯合報 記者陳立儀／即時報導

原先計畫2月6日至2月9日如期舉辦的「2020台北國際電玩展」，因應世界衛生組織宣布武漢肺炎列入國際公共衛生緊急事件，主辦單位台北市電腦公會今天（1月31日）下午緊急決議將活動延期至今年暑假，舉辦地點將同樣在台北南港展覽館1館，延期後的日期預計下周於活動官網公告，已購買台北電玩展玩家區預購票者可於新展期延續使用，也可依官網退票規定受理退票，退票截止日為2020年2月9日，一日參觀券則可於新展期使用、不受影響。

受武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情影響，台北國際電玩展昨天已公告將落實體溫量測、手部消毒、全程配戴口罩、展館場域消毒等防疫措施，因世界衛生組織將嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列為國際公共衛生緊急事件，導致大陸、日本、韓國、西班牙、德國、美國、加拿大等地的商務人士無法來台交流，造成嚴重影響，主辦單位為維護參與者健康安全、避免大型集會群聚活動增加感染可能性，因此宣布活動將延期至今年暑假。

台北國際電玩展每年皆吸引超過30萬人次的玩家入場，以及來自20個國家的遊戲開發、遊戲發行、營銷推廣、美術設計、金流服務、區塊鏈遊戲等相關業者來台交流，並擁有亞洲最大獨立遊戲展區「INDIE HOUSE」，活動同期也舉辦超過20場次的國際專業論壇「亞太遊戲高峰會」。

「2020台北國際電玩展」今天（1月31日）發布延期公告，宣布活動將延期至今年暑...
「2020台北國際電玩展」今天（1月31日）發布延期公告，宣布活動將延期至今年暑假。圖／台北市電腦公會提供
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