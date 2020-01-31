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再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

比武漢肺炎更要命 流感疫情處高峰再奪13命

2020-01-31 17:32中央社 台北31日電

醫師表示，施打流感疫苗約有七成保護力，可以減少疑似病人的數量，也有助於降低重症感...
醫師表示，施打流感疫苗約有七成保護力，可以減少疑似病人的數量，也有助於降低重症感染的機會。本報資料照片
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國內正值流感高峰期，上週超過11萬人因類流感症狀就醫，奪走13命，其中唯一有打疫苗的是80多歲阿嬤，發燒短短4天就併發肺炎過世，成本流感季首例接種疫苗仍死亡的病例。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天在疫情週報中表示，上週國內門、急診類流感就診人次為11萬6705人次，其中春節除夕至初五急診類流感就診累計3萬9443人次，居近5年同期次高，初二單日就診達9211人次，為今年春節期間最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週國內新增61例流感重症，年齡分布為1歲到94歲，其中46人有慢性病史，多達56人沒有打流感疫苗；另有13例死亡病例，年齡分布在47至97歲，其中12人沒打疫苗，全因感染H1N1併發肺炎不治。

死亡病例中僅1人是有打疫苗卻死亡者，個案是中部80多歲女性，本身有慢性肺病及癌症病史，去年12月底出現發燒症狀後，短短4天內出現呼吸急促等重症前兆，送至急診時已併發肺炎、腎功能異常及呼吸衰竭等，是本流感季首例接種疫苗仍死亡的病例。

莊人祥表示，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，約占84.5%，加上近期寒流來襲，呼籲留意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，如出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險；國內流感疫情雖處高峰，但已經有向下趨勢，未來一週仍須進一步觀察。

疾管署指出，國內公費流感抗病毒藥劑儲備量約310.2萬盒，其中約46萬盒已配送至各縣市政府衛生局及合約院所，分別為口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙旋達碟，三者均可用於治療A型和B型流感。

疾管署呼籲，近日氣溫變化較大，且處流感疫情高峰期，民眾切勿輕忽流感嚴重性，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以減少病毒傳播。

類流感流感疫苗衛生局

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