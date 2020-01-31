他好奇「台灣醫療有世界前三強？」 網友提3優點讚實力強

有網友好奇想知道台灣的醫療實力在全世界的排名如何，其他網友歸納出幾項優點，稱讚台灣醫療實力堅強。 圖／ingimage 分享 facebook 武漢肺炎來勢洶洶，疫情蔓延肆虐全球，日本、加拿大、歐盟都肯定台灣醫療實力，力挺台灣加入世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），就有網友好奇的發文詢問「台灣醫療強度有世界前三嗎？」對此，有其他網友提出台灣醫療的三個優點，並認為是其他國家所比不上的。

原PO在PTT寫道「台灣的醫療海放中國大陸自然是不用說的，但是歐美的醫療程度也不弱，那麼台灣醫療強度有世界前三嗎？有沒有這方面的卦？」貼文一出引起許多網友熱烈討論，對台灣有信心的人認為「有，考慮cp值的話屌打第二名」、「至少比對面的好十倍以上就夠了」、「亞洲有前三，全球應該有前十」、「台灣應該是臨床強吧，病床病例集中」、「健保世界前三」。

認為水準還不足以擠入前三名的網友則認為「中上但應該沒前三名」、「其實沒有，但還是前半端的，至少是cp值最高的前三」、「人家澳洲弄出病毒了，台灣還沒呢」、「台灣這次要國際出名就是趕快研發出疫苗」、「說有的到底是有多自以為」、「絕對沒啦，但真的便宜」、「全球醫療照護品質排行台灣第四十五名」、「平均醫療品質應該很強，但先進醫療沒有」、「要便宜就不會強啦，健保好但某方面是在打壓了醫療」。

不過也有人歸納出台灣醫療幾項優點，包括「素質整齊」、「便宜、cp值高」、「服務態度」，足以堪稱世界第一。網友認為「臨床技術的穩定性跟cp值沒話說」、「cp值我看第一吧，幾百塊可以做很多事情」、「如果論CP值應該是第一，至於強度就要看科」。