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再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

口罩缺貨！藥妝、網購全力配合政府政策 2月陸續補貨

2020-01-31 16:30聯合報 記者陳立儀／即時報導

武漢肺炎疫情爆發，讓口罩成了今年過年期間最搶手的品項，藥妝店、網購平台的庫存全部被搶空，目前各業者均表示全力配合政府政策，屈臣氏、康是美、日藥本舖等販售衛福部疾管署提供的防疫口罩每人一次限買1～3片，售完為止；網購平台紛紛成立防疫專區，口罩補貨則會視政府政策而定，尚無確切時間點，有業者透露可能要到2月底。

屈臣氏今、明兩天（1月31日、2月1日）陸續補貨口罩至門市，每人限購袋裝口罩一袋及盒裝口罩一盒，衛福部疾管署提供的防疫庫存口罩每人限購3片，因貨運時間不同，每間門市到貨時間不定，庫存量以各門市為準；酒精、乾洗手等將於2月陸續補貨；網路商店的口罩、酒精、酒精棉片、乾洗手等每筆訂單限購一件。屈臣氏將於官方臉書粉絲團即時公告口罩供應庫存與販售訊息。

日藥本舖配合衛福部疾管署相關作業流程，最快下周口罩會陸續到貨各門市，其他口罩商品及消毒用酒精預計2月陸續到貨，肥皂、洗手乳等則備貨量充足。康是美網路平台及門市皆設有防疫專區，除了每人一次限買1～3片的防疫口罩之外，乾洗手、酒精、抗菌紙巾、口罩等在開工後將持續進貨。

根據PChome 24h購物統計，春節期間口罩銷量較年前約成長7倍，醫用、防霧霾等口罩買氣最好，N95類型口罩更是一補貨就賣光；乾洗手約成長3倍、漂白水銷量也有近4成的成長。Yahoo奇摩超級商城單周「口罩」關鍵字熱搜成長超過160倍，Yahoo奇摩拍賣口罩月銷成長超過30倍，Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨專區抗菌消毒液也熱銷暴增30倍，N95口罩平均上架10分鐘內就銷售一空。目前PChome 24h購物、Yahoo奇摩、momo購物網等都表示即日起口罩補貨將視政府政策而定。

社群團購網ihergo愛合購最熱賣的防疫商品前3名為生發75％清菌酒精4公升桶裝、3M保濕乾洗手500ml罐裝、生發75％清菌酒精500ml瓶裝，但許多防疫相關商品都已缺貨，部分可能要等到2月中旬才能補貨；至於賣翻天的口罩，多數供應商已將商品暫時下架，未下架商品估計到貨時間也會延長。

日藥本舖全台門市每日定時酒精消毒、全體同仁每日量體溫管理。圖／日藥本舖提供
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口罩衛福部網購

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