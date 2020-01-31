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台南引進全台第一台擠乳機器人 省工收益提高乳牛開心

2020-01-31 15:01聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

電腦會選花生，現在電腦也會擠牛奶！台南市佳里區梅桂牧場在2017年引進全台第一台智慧擠乳機器人，去年再引進第二台智慧擠乳機器人，台南市長黃偉哲今天前往參觀後表示，機器人更省時、更省工。以前人工擠乳，4、5點就要起床，現在可以睡到自然醒，變成很幸福的企業。

梅桂牧場主人甘智仁及沈月春夫妻表示，引進機器人不只可省下約6小時的擠乳工時，又提高了乳牛每日擠乳次數，平均從2次提升至2.8次，使每日乳量增加，還是友善農業，不必驅趕乳牛漲奶會自己去擠奶，機器人還可紀錄每頭牛的乳溫、體重和乳量等數值，進一步檢測乳汁，在第一時間發現疾病，通知牧場主人做及時治療，有助於降低體細胞數、罹患乳房炎或蹄病的乳牛數，蹄病牛隻減少40%，也減少疾病對乳牛造成的疼痛。

沈月春說，牧場在去年底購入了第二台擠乳機器人，乳牛就可以減少排隊擠乳的時間，有更多時間可以休息及反芻，乳牛健康狀態更良好，精準管理下，生產效率更佳，可增加兩成的收益，減輕還貸款的壓力，且經營牧場27年來全年無休，引進機器人後去年第一次搭飛機到荷蘭學習。。

黃偉哲表示，讓機器人來擠乳，變得很有效率，又避免牛隻感染、避免牛隻緊張，泌乳量又增加，又可以減少牛隻因為人工擠乳產生的的疾病，工人也工作起來比較輕鬆，只要懂得操作機器就好了，所以這是有百利無一害的設備，價格雖貴但 cp值卻很高，中央有補助，把成本攤提開，獲益絕對是划得來的。自動化的生產，是有效率又安全的生產，也是未來台南市的畜牧業要發展的方向。

黃偉哲指出，不論是進口外籍勞工，外派外籍的勞工，農業外勞等，只是短期的，中長期還是要有一個比較有效率的生產模式，荷蘭是畜牧大國，人家早就用機器人來擠牛乳，台灣也要趕上世界的潮流，而且很高興聽到甘場長講一句話，就是說，自從用了擠乳機器人，每頭牛的產量不輸歐美，不輸荷蘭乳牛的母國。台灣是亞熱帶氣候，牛隻的泌乳量平均產量比較少，但使用機器可以跟外國的乳牛產量沒有比較少，疾病減少、人工減少，品質又提高。

台南市農業局表示，隨著從事農業人力短缺，農業生產力受到相當衝擊，推動「智慧農業 4.0 」，農業經營逐漸邁向科技化，其中智慧擠乳機器人之使用，對管理者而言，可減輕的工作負擔，將時間充分的運用在管理牛隻，對乳牛而言，牛隻可依各自喜好前往擠乳，使乳牛生活品質上升，更符合動物福祉，自動化省工設備之引進將是未來畜牧業的趨勢。一台機器人8百萬元，中央畜產會補助400萬元，今年將再爭取一部補助，但有資格限制且要到荷蘭接受訓練，有意願的酪農戶再辦理甄選。

台南市佳里區梅桂牧場引進全台第一台擠乳機器人，還可自動清洗消毒。記者吳淑玲／攝影
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台南市佳里區梅桂牧場打造友善環境，讓乳牛健康快樂。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲今天參觀佳里區梅桂牧場，對於自動化及友善環境，讓乳牛健康快樂，大表...
台南市長黃偉哲今天參觀佳里區梅桂牧場，對於自動化及友善環境，讓乳牛健康快樂，大表讚許。記者吳淑玲／攝影
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台南市佳里區梅桂牧場乳牛還可享有自動搔癢機服務。記者吳淑玲／攝影
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台南市佳里區梅桂牧場引進全台第一台擠乳機器人，還可自動清洗消毒。記者吳淑玲／攝影
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台南市佳里區梅桂牧場主人甘智仁及沈月春夫妻分享引進擠乳機器人帶來的效益。記者吳淑...
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牧場荷蘭

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