台南引進全台第一台擠乳機器人 省工收益提高乳牛開心

電腦會選花生，現在電腦也會擠牛奶！台南市佳里區梅桂牧場在2017年引進全台第一台智慧擠乳機器人，去年再引進第二台智慧擠乳機器人，台南市長黃偉哲今天前往參觀後表示，機器人更省時、更省工。以前人工擠乳，4、5點就要起床，現在可以睡到自然醒，變成很幸福的企業。

梅桂牧場主人甘智仁及沈月春夫妻表示，引進機器人不只可省下約6小時的擠乳工時，又提高了乳牛每日擠乳次數，平均從2次提升至2.8次，使每日乳量增加，還是友善農業，不必驅趕乳牛漲奶會自己去擠奶，機器人還可紀錄每頭牛的乳溫、體重和乳量等數值，進一步檢測乳汁，在第一時間發現疾病，通知牧場主人做及時治療，有助於降低體細胞數、罹患乳房炎或蹄病的乳牛數，蹄病牛隻減少40%，也減少疾病對乳牛造成的疼痛。

沈月春說，牧場在去年底購入了第二台擠乳機器人，乳牛就可以減少排隊擠乳的時間，有更多時間可以休息及反芻，乳牛健康狀態更良好，精準管理下，生產效率更佳，可增加兩成的收益，減輕還貸款的壓力，且經營牧場27年來全年無休，引進機器人後去年第一次搭飛機到荷蘭學習。。

黃偉哲表示，讓機器人來擠乳，變得很有效率，又避免牛隻感染、避免牛隻緊張，泌乳量又增加，又可以減少牛隻因為人工擠乳產生的的疾病，工人也工作起來比較輕鬆，只要懂得操作機器就好了，所以這是有百利無一害的設備，價格雖貴但 cp值卻很高，中央有補助，把成本攤提開，獲益絕對是划得來的。自動化的生產，是有效率又安全的生產，也是未來台南市的畜牧業要發展的方向。

黃偉哲指出，不論是進口外籍勞工，外派外籍的勞工，農業外勞等，只是短期的，中長期還是要有一個比較有效率的生產模式，荷蘭是畜牧大國，人家早就用機器人來擠牛乳，台灣也要趕上世界的潮流，而且很高興聽到甘場長講一句話，就是說，自從用了擠乳機器人，每頭牛的產量不輸歐美，不輸荷蘭乳牛的母國。台灣是亞熱帶氣候，牛隻的泌乳量平均產量比較少，但使用機器可以跟外國的乳牛產量沒有比較少，疾病減少、人工減少，品質又提高。