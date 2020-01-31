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「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

回大陸上班 台商攜超量口罩在桃機遭沒入

2020-01-31 15:00攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

大陸武漢肺炎持續向全球擴散，台灣目前確診9例，連帶引發民眾搶購口罩自保，國內也管制醫療用口罩出口一個月，並限制每人出國攜帶數量最多5盒（每盒50片)，桃園機場上午有一名蘇姓台商被查獲攜帶8盒口罩前往上海，因超過攜帶數量限制，遭海關沒入3盒。

為因應武漢肺炎疫，為確保國內口罩供應所需，經濟部在1月23日就已經公告，自1月24日起至年2月23日止，為期1個月期間，CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「 其他紡織材料製口罩」管制出口。一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口，經查獲違章者，海關即依海關緝私條例等相關規定論處。

至於個人需求部分，關務署表示，旅客攜帶口罩出境在合理的自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，在春節期間，海關實務認定原則上一人以5盒為限。

蘇姓台商上午準備搭乘長航空公司BR-712班機，在第二航廈辦理託運行李檢查時，遭檢查員發現托運行李內有8盒口罩，海關依照違反海關緝私條例中管制物品項目，沒入3盒後，蘇男就搭機離境。對於口罩管制的措施，蘇男向海關表示，不清楚攜帶口罩的新限制，只是因為在大陸昆山工作，一待至少半年，為了怕到大陸不容易買不到，才攜帶8盒口罩前往大陸。

另外，為了貫徹管制口罩出口的措施，除了海關全力防堵，航空警察局也調派人力全力協助，針對旅客託運及手提行李、一般出口貨物、郵包及快遞貨物落實安檢。航警局表示，春節連假後的第一個上班日（30日），就在台北郵件處理中心查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入，

海關表示，經海關裁處沒入的口罩，經處分確定後，依蘇揆指示，移送疾管署做為國內防疫所需，目前規定的合理自用數量一人最高為5盒，未來將每週定期召開會議，視疫情發展狀況及國內口罩產能情形，滾動檢討合理自用數量。

關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵...
關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入。圖／航警局提供
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關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵...
關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入。圖／航警局提供
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關務署台北關上午查獲一名蘇姓台商攜帶超量口罩出境，遭海關沒入超量的3盒。圖／翻攝...
關務署台北關上午查獲一名蘇姓台商攜帶超量口罩出境，遭海關沒入超量的3盒。圖／翻攝畫面
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關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵...
關務署台北關及航警局昨天在台北郵件處理中心執行管制物品安檢勤務，查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入。圖／航警局提供
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口罩海關武漢肺炎

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