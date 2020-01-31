回大陸上班 台商攜超量口罩在桃機遭沒入

大陸武漢肺炎持續向全球擴散，台灣目前確診9例，連帶引發民眾搶購口罩自保，國內也管制醫療用口罩出口一個月，並限制每人出國攜帶數量最多5盒（每盒50片)，桃園機場上午有一名蘇姓台商被查獲攜帶8盒口罩前往上海，因超過攜帶數量限制，遭海關沒入3盒。

為因應武漢肺炎疫，為確保國內口罩供應所需，經濟部在1月23日就已經公告，自1月24日起至年2月23日止，為期1個月期間，CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「 其他紡織材料製口罩」管制出口。一般出口貨物、郵包及快遞貨物，未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，紡織材料製口罩即不得出口，經查獲違章者，海關即依海關緝私條例等相關規定論處。

至於個人需求部分，關務署表示，旅客攜帶口罩出境在合理的自用數量範圍內，依規定無須向海關辦理報關，在春節期間，海關實務認定原則上一人以5盒為限。

蘇姓台商上午準備搭乘長航空公司BR-712班機，在第二航廈辦理託運行李檢查時，遭檢查員發現托運行李內有8盒口罩，海關依照違反海關緝私條例中管制物品項目，沒入3盒後，蘇男就搭機離境。對於口罩管制的措施，蘇男向海關表示，不清楚攜帶口罩的新限制，只是因為在大陸昆山工作，一待至少半年，為了怕到大陸不容易買不到，才攜帶8盒口罩前往大陸。

另外，為了貫徹管制口罩出口的措施，除了海關全力防堵，航空警察局也調派人力全力協助，針對旅客託運及手提行李、一般出口貨物、郵包及快遞貨物落實安檢。航警局表示，春節連假後的第一個上班日（30日），就在台北郵件處理中心查獲123件以郵包將口罩出口的案件，總計共33,225片全數由海關沒入，