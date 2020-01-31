林佳龍視察機捷A3站預辦登機 讚更容易掌握出國時間

交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦今天到機場捷運A3站（新北產業園區站）視察預辦登機及轉乘新北環狀線設施，林佳龍表示，未來國人要出國，可以更容易掌握自己的時間，節省必須提前開車到機場的時間，或者怕塞車的壓力。

鄭文燦表示，今天環狀線通車，A3站也啟用預辦登機，他跟林佳龍今天視察動線跟安全檢查作業都非常順，目前1樓有預辦登基跟行李托運，目前是人力作業，未來2年會完成自動化作業，不論是新莊、新店、中和的民眾，出國都可以充分利用。

鄭文燦說， 行政院長蘇貞昌在去年4月21日決定辦理預辦登基，他跟林佳龍密切討論後，決定啟用時間跟環狀線一致，今天正式啟用，為了讓市民轉乘方便，從環狀線新北產業園區轉乘到機捷任何一站，或是搭乘機捷到環狀線新北產業園區站，票價都打8折，這個月目前已累積1900人次，未來使用人次也會陸續增加。

鄭文燦表示，機場捷運乘客都要戴口罩，另外在車站門口都有準備酒精式乾洗手消毒，還有首創使用電漿殺菌，乘客都很習慣，沒有因為防疫影響安全跟效率。

林佳龍表示，蘇貞昌去年視察後，鐵路局、機場公司跟桃園市府如期完成預辦登機，讓北北桃首度圈軌道運輸連結到機場，減輕桃園機場通關負擔，桃機去年已經超過4800萬人次出入境，平均1天有10萬人次，不只讓乘客跟行李托運分流，也在第3航廈完工之前減輕壓力，這是一個很好的智慧通關措施，未來國人要出國，可以更容易掌握自己的時間，節省必須提前開車到機場的時間，或者怕塞車的壓力。

在環狀線通車典禮及視察機捷A3站預辦登機及環狀線轉成設施時，林佳龍與鄭文燦都沒有戴口罩，林佳龍表示，開放空間就配合中央疫情指揮中心的建議，不一定要戴口罩，自我做好健康管理，但到車廂裡面，還是建議戴口罩。