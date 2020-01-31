親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

林佳龍視察機捷A3站預辦登機 讚更容易掌握出國時間

2020-01-31 14:48聯合報 記者江婉儀／即時報導

交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦今天到機場捷運A3站（新北產業園區站）視察預辦登機及轉乘新北環狀線設施，林佳龍表示，未來國人要出國，可以更容易掌握自己的時間，節省必須提前開車到機場的時間，或者怕塞車的壓力。

鄭文燦表示，今天環狀線通車，A3站也啟用預辦登機，他跟林佳龍今天視察動線跟安全檢查作業都非常順，目前1樓有預辦登基跟行李托運，目前是人力作業，未來2年會完成自動化作業，不論是新莊、新店、中和的民眾，出國都可以充分利用。

鄭文燦說， 行政院長蘇貞昌在去年4月21日決定辦理預辦登基，他跟林佳龍密切討論後，決定啟用時間跟環狀線一致，今天正式啟用，為了讓市民轉乘方便，從環狀線新北產業園區轉乘到機捷任何一站，或是搭乘機捷到環狀線新北產業園區站，票價都打8折，這個月目前已累積1900人次，未來使用人次也會陸續增加。

鄭文燦表示，機場捷運乘客都要戴口罩，另外在車站門口都有準備酒精式乾洗手消毒，還有首創使用電漿殺菌，乘客都很習慣，沒有因為防疫影響安全跟效率。

林佳龍表示，蘇貞昌去年視察後，鐵路局、機場公司跟桃園市府如期完成預辦登機，讓北北桃首度圈軌道運輸連結到機場，減輕桃園機場通關負擔，桃機去年已經超過4800萬人次出入境，平均1天有10萬人次，不只讓乘客跟行李托運分流，也在第3航廈完工之前減輕壓力，這是一個很好的智慧通關措施，未來國人要出國，可以更容易掌握自己的時間，節省必須提前開車到機場的時間，或者怕塞車的壓力。

在環狀線通車典禮及視察機捷A3站預辦登機及環狀線轉成設施時，林佳龍與鄭文燦都沒有戴口罩，林佳龍表示，開放空間就配合中央疫情指揮中心的建議，不一定要戴口罩，自我做好健康管理，但到車廂裡面，還是建議戴口罩。

林佳龍表示，今天有跟台北市長柯文哲、新北市長侯友宜會面，先在環狀線再到機捷A3站，剛剛他自己坐車過來，拖了一下，之前就希望讓這2項重大建設同1天完成，這是中央地方跨縣市合作的最好示範。

民眾日後如要到機場，可使用機捷A3站的預辦登機，可省下不少時間。記者江婉儀／攝影
民眾日後如要到機場，可使用機捷A3站的預辦登機，可省下不少時間。記者江婉儀／攝影
分享
林佳龍跟鄭文燦今天到桃園機場捷運A3站，視察新北環狀線轉乘設施。記者江婉儀／攝影
林佳龍跟鄭文燦今天到桃園機場捷運A3站，視察新北環狀線轉乘設施。記者江婉儀／攝影
分享
民眾辦理完預辦登機後，可將行李放置X光檢驗機，如有問題就會要求民眾將行李提給安檢...
民眾辦理完預辦登機後，可將行李放置X光檢驗機，如有問題就會要求民眾將行李提給安檢人員檢查。記者江婉儀／攝影
分享
交通部長林佳龍(右一)、桃園市長鄭文燦(中)今天到桃園機場捷運A3站聽取簡報。記...
交通部長林佳龍(右一)、桃園市長鄭文燦(中)今天到桃園機場捷運A3站聽取簡報。記者江婉儀／攝影
分享
民眾辦理完預辦登機、檢查完行李後，就可搭乘機場捷運至桃園機場登機。記者江婉儀／攝...
民眾辦理完預辦登機、檢查完行李後，就可搭乘機場捷運至桃園機場登機。記者江婉儀／攝影
分享

機場捷運林佳龍

延伸閱讀

做好防疫不恐慌 林佳龍：台灣燈會如期舉行

環狀線第一階段今正式通車 新北的鄰居終於不比...

每人限購3片 鄭文燦也排隊買口罩

談校園防疫 鄭文燦：停班停課要有補償標準

禁開陸團至2月底 3旅行社估損6.6億

觀光紓困三大方向！無薪假培訓 待遇可望高於基...

相關新聞

回大陸上班 台商攜超量口罩在桃機遭沒入

2020-01-31 15:00

屈臣氏今、明兩天口罩補貨！每人限購袋裝一袋、盒裝一盒

2020-01-31 14:53

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:37

1公頃「彩色波斯菊」花海隨風搖！新月橋賞花正逢時

2020-01-31 13:05

決定生死的結局 發現火災後要做的第一件事

2020-01-31 11:10

在死亡的面前 教我們如何說愛

2020-01-31 11:15

台南引進全台第一台擠乳機器人 省工收益提高乳牛開心

2020-01-31 15:01

各地紛創入冬最低溫 大溪、中寮2.9度

2020-01-31 13:49

台灣燈會2月8日開幕 台鐵加開192班次

2020-01-31 13:47

做好防疫不恐慌 林佳龍：台灣燈會如期舉行

2020-01-31 12:06

超開心！嘉義果農刮彩券中100萬：孩子註冊費有了

2020-01-31 11:47

高麗菜凍得頂扣扣 南投農作物受寒害造成農作物損失

2020-01-31 11:37

環狀線第一階段今正式通車 新北的鄰居終於不比北市遠

2020-01-31 11:32

寒流低溫來襲 醫師：留意疫情更要留心慢性疾病

2020-01-31 11:26

U值媒／台北國際書展延至5月舉行，請多關心出版業

2020-01-31 11:08

搭火車逛台灣燈會 台鐵加開、增停靠274班次列車

2020-01-31 11:02

全台急凍 溪州瓠瓜凍傷恐得棄耕

2020-01-31 10:52

寒流猛襲最新低溫特報！今晚明晨12縣市氣溫六度以下

2020-01-31 10:39

北捷常客優惠新制 2月1日啟動

2020-01-31 10:35

台灣燈會在台中2月8日開幕 台鐵加開192班列車

2020-01-31 10:30

等了10幾年 環狀線第一階段今正式通車

2020-01-31 10:28

寒流創入冬最低溫！ 氣象局：明天一樣冷 下周還下雨

2020-01-31 09:22

影／太平山零下6度創入冬最低溫 卻沒雪沒霜

2020-01-31 09:21

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:56

規律用藥消除過敏原 控制氣喘必知教戰守則

2020-01-31 08:54

寒流報到冷吱吱 東部唯一國道休息站有熱水洗手超暖心

2020-01-31 08:04

刷新兩年冬天低溫紀錄！ 彭啟明：明天逐漸緩回溫

2020-01-31 07:55

低溫特報！全台寒冷 15縣市恐跌破6度

2020-01-31 07:29

入冬最低溫紀錄再刷新！ 吳德榮：明晨前寒流勢力仍強

2020-01-31 07:23

醫病天地／老農患天疱瘡 全身像燒燙傷

2020-01-31 00:04

劇毒農藥巴拉刈 明起禁用

2020-01-31 00:03

蘇花改春節大塞 「車距拉太長」

2020-01-31 00:01

寒流來勢洶洶 北部山區只剩5度

2020-01-30 23:58

健康你我他／飯後吃零食 再刷牙護齒

2020-01-30 23:50

恐雨症 多與過去負面經驗有關

2020-01-30 23:46

運動穿發熱褲 易罹濕疹、股癬

2020-01-30 23:42

超級乾冷 太平山莊見霜不見雪

2020-01-30 23:40

我的經驗／腹部鼓出不明肉球 女人也會得疝氣？

2020-01-30 23:18

專業觀點／腹股溝疝氣 年長者是高風險群

2020-01-30 23:18
看更多

熱門文章

寒流創入冬最低溫！ 氣象局：明天一樣冷 下周還下雨

2020-01-31 09:22

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-30 20:40

寒流猛襲最新低溫特報！今晚明晨12縣市氣溫六度以下

2020-01-31 10:39

1家旅行社就損失2.6億元！武漢肺炎重擊台灣旅行業

2020-01-30 16:12

低溫特報！全台寒冷 15縣市恐跌破6度

2020-01-31 07:29

入冬最低溫紀錄再刷新！ 吳德榮：明晨前寒流勢力仍強

2020-01-31 07:23

等了10幾年 環狀線第一階段今正式通車

2020-01-31 10:28

超開心！嘉義果農刮彩券中100萬：孩子註冊費有了

2020-01-31 11:47

2020年 哪些生肖的努力會被看見？

2020-01-31 09:45

屈臣氏今、明兩天口罩補貨！每人限購袋裝一袋、盒裝一盒

2020-01-31 14:53

回大陸上班 台商攜超量口罩在桃機遭沒入

2020-01-31 15:00

蘇花改春節大塞 「車距拉太長」

2020-01-31 00:01

戴口罩需要化妝嗎？專家說2部位最重要 還能養出嫩唇

2020-01-30 20:07

蘇花改春節塞車 公路總局研擬開放大客車道

2020-01-30 17:35

他想搬回家母要求月付3500元 網友一面倒：合理

2020-01-31 12:42

刷新兩年冬天低溫紀錄！ 彭啟明：明天逐漸緩回溫

2020-01-31 07:55

寒流來勢洶洶 北部山區只剩5度

2020-01-30 23:58

每日星座運勢／雙子人際關係運高漲 有意外的驚喜

2020-01-31 00:00

想吃暖呼呼火鍋又怕熱量高？掌握吃鍋「4字口訣」不怕胖

2020-01-30 21:57

姊姊年初二回娘家 卻因這件事被婆婆叫回去煮飯

2020-01-31 13:44

北捷首波常客優惠回饋金 明天搭末班車就有機會領到

2020-01-30 16:31

羽絨衣和時尚距離不再遙遠 超狂MONCLER羽絨舞裙開賣

2020-01-30 18:00

小孟塔羅：想走向幸福大道了嗎？看你2020年會出現什麼桃花

2020-01-31 09:30

寒流報到冷吱吱 東部唯一國道休息站有熱水洗手超暖心

2020-01-31 08:04

統一發票11-12月千萬得主 只花10元買報紙

2020-01-30 18:30

環狀線第一階段今正式通車 新北的鄰居終於不比北市遠

2020-01-31 11:32

首位日本三星主廚！「法國米其林指南」共29間三星餐廳

2020-01-30 17:24

北捷常客優惠新制 2月1日啟動

2020-01-31 10:35

機場捷運A3站預辦登機作業 31日下午啟用

2020-01-30 20:09

太平山莊創入冬以來最低溫零下4度 冷颼颼卻沒下雪

2020-01-30 18:47

劇毒農藥巴拉刈2月1日起禁用 違規最高罰15萬元

2020-01-30 20:27

影／太平山零下6度創入冬最低溫 卻沒雪沒霜

2020-01-31 09:21

防武漢肺炎 台北燈節將取消飲食攤位

2020-01-30 16:39

【育兒作戰】王慧綺／戒尿布

2020-01-31 06:00

泰觀光活動 不受武漢肺炎影響

2020-01-30 22:31

大樂透、威力彩頭獎雙槓 9人一注中百萬紅包

2020-01-30 22:06

【思念之情】鐘阿Ki／抽血時，懷念你

2020-01-30 16:46

高麗菜凍得頂扣扣 南投農作物受寒害造成農作物損失

2020-01-31 11:37

1公頃「彩色波斯菊」花海隨風搖！新月橋賞花正逢時

2020-01-31 13:05

雲林屏東4雞場染禽流感 撲殺6.1萬隻雞

2020-01-30 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top