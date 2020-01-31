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華新：配合政府徵購醫用口罩 暫停零售給民眾

2020-01-31 12:13中央社 彰化31日電

政府徵購國內口罩工廠製造醫用、外科口罩，位於彰化縣的華新醫材集團配合政策，今天起暫停零售給民眾，但雲林縣和拓環保科技公司表示，未收到公文，下午對外賣口罩。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心昨天宣布，31日起政府全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片。27日到29日吸引大批民眾到廠搶購口罩的華新醫材集團口罩觀光工廠，配合政策暫停零售口罩給一般民眾。

華新口罩觀光工廠昨天休館趕工生產，原本今天再發號碼牌供民眾買口罩，但配合政策，業者昨天晚間緊急透過社群網站臉書（Facebook）宣布，「即日起觀光工廠不對外販售」，但仍有不知情民眾上午跑到工廠，看著鐵門貼「售罄」、「1/31休館停售」公告，無奈離開。

不過，一名男子不滿，隔著鐵門說，政府和工廠怎可說停就停，口罩是必需品，要顧慮民生問題。

華新醫材集團行銷企劃徐誌遠說，配合政策不對民眾零售「醫療級」口罩，但非醫療級口罩不受限，是否開放民眾到工廠購買或由通路商販售，待公司開會決定；至於口罩觀光工廠明天是否對外營業，待下午討論。

華新醫材集團昨晚發出採訪通知，「明天起警方將進行管制」、「明天警方會在門口站崗」，但轄區警方今天上午未站崗；徐誌遠表示，公司昨天接獲警方告知會派員警，不知為何沒有。

轄區彰化縣警察局田中分局田中派出所表示，原本華新口罩工廠預定今天再販售口罩，為避免再出現交通及人潮堵塞情形，原本安排交通疏導勤務，但廠方公告取消賣口罩，就取消勤務，改為員警到工廠簽巡邏箱，發現人潮不多，大致情形還好。

華新醫材集團董事長鄭永柱除抱持歉意表示，近期變動很大，27日初三到29日初五開放民眾買5盒，配合政府規定改為1盒，如今又暫停零售給民眾，「我們也沒有辦法」，希望只是造成部分民眾委屈，但對全體是好的。

鄭永柱說，目前製造口罩的原料還夠用，但增加產量後，原料消耗量增加，上游原料商正想盡辦法確保供應量。

位於雲林縣的和拓環保科技有限公司未收到政府通知，今天持續開放民眾購買，每人限購1盒；雲林縣衛生局副局長林武宏接受中央社記者訪問表示，中央政府目前只發布徵用訊息，尚未行文給縣市政府和口罩製造公司，不知和拓生產的醫療口罩是否被徵用。

和拓因應防疫，春節期間趕工；業務經理程博彥告訴中央社記者，公司有2條生產線，每天可產1萬5000片到2萬片口罩，昨天下午3時30分開賣，賣出數百盒。

民眾一早頂著寒風到和拓門外排隊，有別前幾天排隊人龍，現場出現瓶裝水、椅子等排隊奇景。

程博彥表示，知道徵用消息，但尚未收到相關公文，員工上午依舊備貨、裝盒，下午3時30分對外開賣。

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武漢肺炎疫情升高，國人對口罩需求爆量提高，經濟部表示從2月1日開始，口罩的售價會調降為每片6元。記者盧振昇／攝影
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口罩醫材觀光工廠

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