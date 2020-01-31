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超開心！嘉義果農刮彩券中100萬：孩子註冊費有了

2020-01-31 11:47聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣竹崎鄉林姓果農偕同妻女，農曆大年初一到嘉義市光華路「買即中彩券行 」購買5張台彩刮刮樂，現場刮出100萬元大獎，今天到彩券行分享中獎喜悅，直言「 去年水果收成差，中獎後小朋友註冊費有著落了！」

林姓果農表示，年初一原本要去拜拜，臨時決定先到堂妹經營的彩券行，買彩券試試手氣，因過去沒有買過刮刮樂，他和妻兒一連選了包括「金鼠報喜」、「發紅包」、「超級777」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」5張200元刮刮樂。

他說，前4張刮刮樂都各中200元，刮到最後一張，女兒說「可能中獎了，好多個0喔！」當時他還不太相信，拿到兌獎機器確認，店員告訴他「真的中了100萬」，夫妻2人開心的不斷尖叫、不敢置信。

「不用擔心小朋友註冊費了！」林姓果農說，在山上種柑橘等水果，去年水果收成很差，原本為兩個小孩新學期的註冊費及住宿費擔心不已，日前還向村內土地公祈拜，希望能有好運到，沒想到真的刮中100萬，感謝神明保佑、真的太開心了！

「買即中彩券行 」負責人顏鈺玫說，今年過年除了林姓果農刮中100萬，小年夜晚上一對夫妻排隊買沙鍋魚頭時，也到彩券行試手氣，先生買3張「兩千萬超級紅包」刮刮樂，現場刮出100萬元大獎，當下開心不已、大喊「中獎了」，在對面排隊買砂鍋魚頭的朋友們，都一起來店裡祝賀。

林姓果農的100萬中獎彩券，影印放大張貼在店門前。記者卜敏正／攝影
林姓果農的100萬中獎彩券，影印放大張貼在店門前。記者卜敏正／攝影
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林姓果農(右)和妻子，今天到彩券行分享喜悅。記者卜敏正／攝影
林姓果農(右)和妻子，今天到彩券行分享喜悅。記者卜敏正／攝影
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林姓果農(右起)和妻子，今天到彩券行分享喜悅，並買了幾張刮刮樂再試手氣。記者卜敏...
林姓果農(右起)和妻子，今天到彩券行分享喜悅，並買了幾張刮刮樂再試手氣。記者卜敏正／攝影
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林姓果農和妻子，今天到彩券行分享喜悅，又買了幾張刮刮樂再試手氣。記者卜敏正／攝影
林姓果農和妻子，今天到彩券行分享喜悅，又買了幾張刮刮樂再試手氣。記者卜敏正／攝影
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彩券行刮刮樂嘉義

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