超開心！嘉義果農刮彩券中100萬：孩子註冊費有了

嘉義縣竹崎鄉林姓果農偕同妻女，農曆大年初一到嘉義市光華路「買即中彩券行 」購買5張台彩刮刮樂，現場刮出100萬元大獎，今天到彩券行分享中獎喜悅，直言「 去年水果收成差，中獎後小朋友註冊費有著落了！」

林姓果農表示，年初一原本要去拜拜，臨時決定先到堂妹經營的彩券行，買彩券試試手氣，因過去沒有買過刮刮樂，他和妻兒一連選了包括「金鼠報喜」、「發紅包」、「超級777」、「刮刮金樂透」、「百萬年終獎金」5張200元刮刮樂。

他說，前4張刮刮樂都各中200元，刮到最後一張，女兒說「可能中獎了，好多個0喔！」當時他還不太相信，拿到兌獎機器確認，店員告訴他「真的中了100萬」，夫妻2人開心的不斷尖叫、不敢置信。

「不用擔心小朋友註冊費了！」林姓果農說，在山上種柑橘等水果，去年水果收成很差，原本為兩個小孩新學期的註冊費及住宿費擔心不已，日前還向村內土地公祈拜，希望能有好運到，沒想到真的刮中100萬，感謝神明保佑、真的太開心了！