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高麗菜凍得頂扣扣 南投農作物受寒害造成農作物損失

2020-01-31 11:37聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

寒流凌晨發威，南投縣中寮、埔里各地低溫平均只有3到6度，埔里鎮桃米里農民黃秋田上午巡視自家農地時發現，高麗菜、大白菜園，不但葉片已經結了一層透明的薄冰，整顆高麗菜變得硬邦邦，表示是繼4年前霸王級寒流後再現菜園結霜成冰，連同檳榔花也凍成冰枝，農糧署指出，已密切注意各地農產品寒害影響情形，並呼籲農民如有受損情形，應儘速向當地公所通報。

中央氣象局今晨發布低溫特報，全台有15個縣市亮出橙色燈號，南投縣最低溫在中寮鄉，清晨6點只有2.9度，埔里鎮清晨6、7點也僅有3.6度及3.5度，創下入冬以來最低溫，上午陽光雖露臉，但氣溫回升有限，桃米里農民黃秋田表示，上午9點的氣溫6.6度，真的好冷。

黃秋田並說，清晨8點下田巡視，就已發現菜園降霜，不但地上的檳榔花己結巢，更看到自己種的高麗菜，外層葉片都被凍得硬邦邦得，外層透明的薄冰，更讓整顆菜變得「頂扣扣」，而4年前的霸王級寒流來襲時似乎也沒有這麼嚴重，趕緊灑水進行補救，但農作物損失已經發生。

海拔較高的清境農場溫度更低，霧社、萬大發電廠清晨氣溫接近0度，農作物也出現結冰等情形，合成里大坪頂蔬果專業區，正值百香果栽種季節，農民擔心霜害會造成此時栽種果樹的幼苗也無法存活。

寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田...
寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田提供
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寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田...
寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田提供
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寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田...
寒流大發威，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／農民黃秋田提供
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寒流大發威清境農場清晨溫度降到零度左右，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不...
寒流大發威清境農場清晨溫度降到零度左右，南投高麗菜凍得頂扣扣，農作物受寒害造成不少農作物損失。圖／民眾提供
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農民寒流低溫高麗菜

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