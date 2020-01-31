環狀線第一階段今正式通車 新北的鄰居終於不比北市遠

新北市民引頸企盼的捷運環狀線第一階段今天終於正式通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等人均出席通車典禮。蔡英文表示，這讓雙北更便利，以往新莊、中和都在板橋旁邊，但好像比北市還遠，這將成為歷史。

通車典禮由侯友宜先致詞，再來是柯文哲、林佳龍及蔡英文。柯文哲說，環狀線第一階段的土地都市計畫、環評等都是新北負責，台北負責捷運工程，現在變成131個車站、152公里。捷運一開始以台北市為中心輻射狀發展，所以需要圈起來，北、南及東環要盡快完成，讓首都生活圈比較完整。

柯文哲也特別感謝沿線居民的包容，他指出工程品質很好，但速度太慢，其實可以參考重慶南路高架拆除的日夜趕工閃電戰，可惜居民要忍受噪音，如能提高忍受度可以加快。

林佳龍致詞時表示，交通建設是一棒接一棒，而且棒棒要是強棒。他感謝雙北市長「大家沒有為選舉趕通車」，尤其這是一條高自動化的軌道系統，需嚴謹、安全第一，這樣才讓人安心。

林佳龍表示，打造首都圈路網，北環、南環通過綜合規畫，且東環通過可行性研究，整個串連起來的經費2999億。而今天環狀線第一階段也聯通桃機，強化北北桃路網。

蔡英文也表示，她要向侯友宜表達，中央一定全力配合地方交通需要，也非常願意配合柯市長，讓交通建設從虛線變成實線，建設不分黨派，只要人民有需求、經過合理評估。