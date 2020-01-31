寒流低溫來襲 醫師：留意疫情更要留心慢性疾病

寒流低溫來襲，醫師提醒，民眾從年節假期逐漸恢復平日生活步調後，提醒平日有規律就醫服藥的慢病民眾，記得要定期回診，避免因太恐懼傳染性肺炎疫情而自行決定不回門診追蹤，慢病拖延或未定期服藥、再發病面臨的死亡風險可能更嚴重。另外身體不舒服也要就醫，別讓小病拖延成大病，民眾只要按照中央疫情指揮中心建議量體溫、佩戴口罩到醫院，不需太過擔憂。

光田綜合醫院急診醫學部醫師周盈辰指出，年節期間曾有民眾帶發燒的孩子就醫，指稱孩子日前已經被他院診斷為B型流感，起初家長無意願服藥，不料孩子病況未改善，一日起床雙腳疼痛到無法下床步行，急忙抱著孩子掛急診，確診是B型流感引起的肌肉發炎，幸經過兒科治療後病況穩定，小朋友已逐漸康復。提醒民眾身體不舒服就要及早就醫看診，遵循醫囑。

周盈辰提醒，寒流低溫民眾務必注意保暖，氣溫波動是心血管疾病的好發時節，年節團聚的大魚大肉飲食則是高血糖、慢性腎病患者疾病好發的時間，提醒有領慢性疾病處方箋的民眾，務必遵循醫囑服藥，該回門診追蹤就要回門診追蹤，如果身體不適也要就醫，不要拖延，慢性疾病發病時的死亡風險很嚴重，死亡率可能比肺炎疫情更可怕，呼籲民眾不要輕忽。

光田綜合醫院職業醫學暨神經內科醫師施旭姿表示，如病人有明顯動脈粥狀硬化或有心房纖維顫動須服用抗凝血劑者，若未定時服藥又碰上天氣冷，很可能誘發梗塞性腦中風。