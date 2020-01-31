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徵用調度口罩 高雄供銷業者樂觀其成

2020-01-31 11:12中央社 高雄31日電

為使國內口罩合理配置，政府自今天起全數徵用國內口罩工廠所生產一般醫用口罩及外科手術口罩。高雄地區口罩生產商、供應商及藥妝等業者都表示樂觀其成，全力配合防疫。

高雄市口罩生產工廠扶星企業公司的口罩產品，主要銷售對象為醫材、醫院等，目前因應防疫需求，生產線全力生產。

因應武漢肺炎疫情延燒，扶星企業於春節前接單準備，員工並在大年初三進駐廠區開工生產，上游原材料供給穩定，口罩日產量約4萬片，經過調節後產量可提高至10萬片。

口罩供應商益江公司董事長謝金進接受中央社記者電話採訪指出，對於政府徵用調度口罩，表達樂觀其成，但國外生產商也缺貨，貨源進不來，公司內庫存也不多。

藥妝店、大型賣場業者等通路商表示，口罩一上架即被搶購一空，新聞報導有民眾直接到口罩生產工廠「搬貨」，當然希望落實徵用調度，可避免囤積居奇，讓大家都有口罩防護，解決買不到口罩的恐慌。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，為使國內口罩需求合理配置，今天起政府全數徵用國內口罩工廠所生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每天共約400萬片。

徵用的口罩分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。

口罩疫情手術

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