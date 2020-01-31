台灣燈會在台中2月8日開幕 台鐵加開192班列車

為配合2020台灣燈會在台中，台鐵局今天宣布將於2月8日至2月23日活動期間共加開自強號及區間（快）車合計192班，另增停后里站自強號及莒光號列車共82班，歡迎民眾多加利用。

台鐵局說，相關相關加開列車車次、時刻，參閱台鐵網站及各車站公告。為便利民眾搭車前往后里站參加台灣燈會活動，后里站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。 配合2020台灣燈會在台中，活動期間台鐵局加開192班列車。圖／台鐵局提供 分享 facebook