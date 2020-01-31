等了10幾年 環狀線第一階段今正式通車

新北市民引頸企盼的捷運環狀線第一階段今天終於正式通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜均出席上午10點通車典禮。

侯友宜首先致詞表示，終於看到環狀線，新北有了便捷的交通，是另一個里程碑，是翻轉了新北市的大建設。對400萬市民來說是殷殷期盼，帶動發展。他也特別感謝所有為環狀線幫忙的好朋友，不管今天有無到場。

侯友宜說，一條軌道建設10幾年來，靠的是團隊合作，不分顏色。從前縣長蘇貞昌規畫、前縣長周錫瑋接棒做周邊規畫，及當時總統馬英九，還有前市長朱立倫，他都衷心感謝，蔡總統也給滿滿的支持。

環狀線第一階段總共14站，貫穿串起新北市新店、中和、板橋及新莊，民眾往返不需要再經捷運進北市再轉出，大幅減少通勤時間。環狀線通車一延再延，原本前年要通，又改到去年底，但由於初勘、履勘費時較長，延到今天才通車。

環狀線第一階段1月16日獲交通部營運許可，1月19日開放上午10點至下午4點免費試乘，首日試乘人次達5萬5千人次，平常人次約在2萬5千至3萬之間，春節期間平均每日差不多3萬人次，累積近36萬人次。