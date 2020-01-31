寒流創入冬最低溫！ 氣象局：明天一樣冷 下周還下雨

入冬首波、兩年內唯一寒流發威，加上輻射冷卻效應，各地紛紛創下入冬以來最低溫紀錄。中央氣象局說，明天有機會和今天一樣冷，另外要留意下周二到四受到東北季風增強影響，北部、東半部轉濕，3000公尺以上高山也有機會降雪。

氣象局今天針對20縣市發布低溫特報，今晨到上午，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣屬於非常寒冷的橙色燈號，有六度以下氣溫發生的機率。基隆市、新竹市、屏東縣、台東縣、金門縣則是寒冷的黃色燈號，有十度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員官欣平說，今晨西半部低溫幾乎落在六度以下，人工測站除了蘇澳、梧棲、恆春、成功，而大武、基隆、宜蘭、淡水、台北、新烏、台中、嘉義、台南、永康、高雄、花蓮、台東和板橋，紛紛創下各自入冬以來的新低，其中嘉義今晨最低只有5.8度。自動測站最低則是桃園大溪和南投中寮的2.9度。

官欣平說，今、明兩天不太會下雨，以乾冷為主，僅東部和東南部有零星降雨，其他地區多雲到晴，也看得見陽光露臉，不過要留意日夜溫差大。白天北部、東北部14到16度，中南部18到22度，東部16到18度。

官欣平說，今天入夜到明天清晨，低溫有可能和今晨一樣低，高雄以北下探八到十度，其中西部跟花東縱谷有機會低於六度，「低於十度對民眾來說已經很冷」。

官欣平說，明天白天開始慢慢回暖，北部和東北部高溫來到17到19度，中南部22到23度，東部19到20度。