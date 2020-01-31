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影／太平山零下6度創入冬最低溫 卻沒雪沒霜

2020-01-31 09:21聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

冷啊！林務局羅東林區管理處發現，海拔近2千公尺的太平山莊昨天下午4點氣溫已降到攝氏零度以下，一路溫度下探，半夜零下6度，創下入冬以來最低溫

但還是沒有下雪，為何？太平山莊經理黃信偉表示：「因為非常乾冷！不但沒下雪，連結霜也沒有。」

未賞到雪，但太平山今早日出很美，從群峰山頂冒出，有如紅色小丸子，黃信偉拍攝記錄，而太平山半夜溫度創新低，出現攝氏零下6度，但今天日出後，溫度漸漸回升到攝氏2度。

不過，這麼冷的天氣，還有遊客今晨在太平山台灣山毛櫸步道終點區域發現霧淞，驚艷分享。

太平山今早日出很美，從群峰山頂冒出，有如紅色小丸子。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山今早日出很美，從群峰山頂冒出，有如紅色小丸子。圖／林務局羅東林區管理處提供
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有遊客今晨在太平山台灣山毛櫸步道終點區域發現霧淞，驚艷分享。圖／林務局羅東林區管...
有遊客今晨在太平山台灣山毛櫸步道終點區域發現霧淞，驚艷分享。圖／林務局羅東林區管理處提供　攝影人／陳飛　
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