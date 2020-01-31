影／太平山零下6度創入冬最低溫 卻沒雪沒霜

冷啊！林務局羅東林區管理處發現，海拔近2千公尺的太平山莊昨天下午4點氣溫已降到攝氏零度以下，一路溫度下探，半夜零下6度，創下入冬以來最低溫。

但還是沒有下雪，為何？太平山莊經理黃信偉表示：「因為非常乾冷！不但沒下雪，連結霜也沒有。」

未賞到雪，但太平山今早日出很美，從群峰山頂冒出，有如紅色小丸子，黃信偉拍攝記錄，而太平山半夜溫度創新低，出現攝氏零下6度，但今天日出後，溫度漸漸回升到攝氏2度。