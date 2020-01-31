刷新兩年冬天低溫紀錄！ 彭啟明：明天逐漸緩回溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨冷空氣持續的發威增強，尤其是因為很晴朗乾冷造成的輻射冷卻效應，各地的溫度，都刷新兩年冬天低溫的新紀錄，大致上比昨天低上1-2度，在都市平地的標準站上，台北市跌到7.4度，新北市的板橋6.3度，西半部一路到台南，都跌到十度以下，嘉義最低是5.9度，其他許多自動的平地氣象站也跌到2-4度，每個偏遠地方會因空曠特性不同也差異很大，大致上這種五、六度的低溫在許多地方都有出現。

彭啟明表示，東半部的花蓮台東，由於雲量較多，輻射冷卻較少，降溫反而不明顯，還有11-12度，和西半部晴朗的輻射冷卻低溫差異很大。預計今天白天等陽光出來，逐漸加熱回溫，北部今天中午高溫約16-17度，中部17-18度，南部18-20度，東半部17-19度。而今天晚上到周六清晨，還是會出現較低溫，但預期可能不若今天清晨那麼低，可能略回升1-2度。

這是連續三天出現類似清晨夜晚早晚都很低溫的情境，彭啟明表示，時間長又輻冷效應明顯，這是很大的環境壓力，對心血管疾病或其他慢性病都是頗大的考驗，務必要多留意年長者的健康，適度的在早晚時間把室內溫度調升到15度以上。特別是這樣的降溫，在過去統計上也都是流感或呼吸道相關疾病的高峰期，建議外出或公共場所戴上口罩，避免不必要的飛沫傳染，也要勤洗手，就可以大幅減少被傳染的機會。

他說，預計周六白天開始，回溫幅度會更明顯，周六下半天到晚上，會感受到至少沒那麼冷了，周六晚上到周日清晨，會到11-13度以上，周日開始各地白天高溫也會回到20度以上，一天比一天緩回溫，下周二三預期有道鋒面接近，各地雲量增多，北部及東半部容易偶陣雨，其他地方雲量也較多，要稍微留意發展變化，已經有類似春季鋒面系統變化的特性。