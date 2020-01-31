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入冬最低溫紀錄再刷新！ 吳德榮：明晨前寒流勢力仍強

2020-01-31 07:23聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨寒流又將入冬以來的最低溫紀錄，再降低約2度左右。主要原因是昨晚至今晨陸地上晴朗無雲，平地風力微弱，輻射冷卻作用強、且持續時間長，故降溫幅度大；再加上原本冷空氣的勢力還很強，加成的結果。

今天白天至明晨，乾寒流勢力仍強。本報資料照片
今天白天至明晨，乾寒流勢力仍強。本報資料照片
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截至今晨5時許，各區平地最低氣溫：桃竹約3度(大溪2.9度、關西4.6度)、新北約4度(樹林區3.8度)、中部約4度(南投中寮3.5度、雲林虎尾3.5度、嘉義東區4.1度)、南部約5度 (台南新化區4.8度、高雄內門區5.2度)；宜蘭約7度(羅東6.6度)、台北市約5度(文山區5.0度)。

吳德榮說，今天白天至明晨，乾寒流勢力仍強，早晚長波輻射作用加成，氣溫極低，大部分地區平地仍將出現10度以下低溫，局部平地仍可降至6度以下；白天在陽光下舒適，短波輻射增溫、各地高溫約在18至22度，在陽光遮蔽處還是偏冷的，要注意保暖。各地晴朗穩定，僅東南部局部地區偶有零星少量飄雨的機率；今天北部4至18度、中部5至20度、南部6至22度、東部7至21度。

他表示，明天白天起至下周一乾寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但入夜後輻射冷卻作用很強，清晨少部分地區平地的氣溫，仍將降至10度以下；低溫及日夜溫差大的現象，皆應繼續注意調適。明天起至下周一大陸高壓籠罩，各地皆為晴朗穩定的天氣，僅東半部局部地區偶有零星少量飄雨的機率。

吳德榮表示，下周二、周三鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨；鋒後的冷空氣雖不若這波，但北台灣高溫下降、仍會帶來濕冷的天氣；中南部影響輕微、僅雲量略增。下周四天氣好轉，氣溫回升。

輻射吳德榮低溫

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