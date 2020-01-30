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台北國際書展因應武漢肺炎疫情延期 組專案小組籌財源補償業者

2020-01-30 21:36聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

因應武漢肺炎風暴，原定二月四日至九日於台北世貿一館舉行的台北國際書展，延至五月七日至十二日舉辦，雖然展期長度場地不變，但部分參展單位、國際作家的機票旅館無法退款、已付出的裝潢設計費也未必能退回。文化部表示，將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。

台北書展基金會董事長林訓民指出，原本世貿五月只有四天空檔，扣掉布展只剩兩天展期，和書展傳統的六天展期落差太大。經文化部協調，世貿挪出七天空檔，書展也縮短布展時間為一天，得以維持書展的六天檔期。他表示，參展單位已付清的租金將直接轉移到新檔期，但若業者不參加新檔期，依合約規定無法退費。

某些出版社書展裝潢費高達數百萬且無法退費，邀請的國際作家也未必可參加五月書展，機票、旅館無法退費。林訓民表示，專案小組將盡力尋找財源補償，採個案處理。

遠流董事長王榮文表示，為了此次書展，出版社已準備了一批庫存書預計在書展銷售，這批貨囤積在倉庫中、也未必能延到三個月後的書展銷售，將是出版社一筆負擔。他呼籲政府多鼓勵民眾購書，防疫期間民眾懼怕出入公共場所，可透過線上書店購買書籍在家中靜心閱讀。

文化部長鄭麗君表示，文化部將先於二月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。

華品文創總經理王承惠指出，本屆台北國際書展的檔期本來非常理想，是過年後民眾拿了紅包、又還沒開學的理想時段。過去出版業者參加台北國際書展，多半有兩天時間布展、一天時間撤展；延期後依據規劃，只剩一天布展、一個晚上撤展，對業者將是挑戰。王承惠認為，遇到武漢肺炎這種天災，相信同業都能共體時艱。

本屆書展將是台北國際書展舉辦廿八屆以來，首次在5月舉辦。聯經出版社發行人林載爵則說，出版界可以藉此次轉變，思考台北國際書展的檔期、規模與場地，是否一定要遵循傳統，讓五月書展成為「試探新的可能的開始」。林訓民也說，過去書展都在寒冷的冬天、民眾剛忙完過年後舉辦，此次改在春暖花開的五月，或許能帶來另一種新的閱讀契機。

台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展近年每年擁有逾50萬人次參展。記者陳宛茜／攝影
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台北國際書展文化部武漢肺炎

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