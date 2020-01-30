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釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

想吃暖呼呼火鍋又怕熱量高？掌握吃鍋「4字口訣」不怕胖

2020-01-30 21:57聯合新聞網 綜合報導

許多台灣民眾天氣一冷，就想吃鍋物取暖。圖／ingimage
許多台灣民眾天氣一冷，就想吃鍋物取暖。圖／ingimage
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開工日寒流來襲，今（30）日至明早清晨正是這波寒流勢力最強勁的時候。許多民眾在天冷時都愛吃鍋物取暖，但究竟要怎麼吃才能吃到健康、低負擔的鍋物呢？由吳宗憲與吳姍儒主持的綜藝節目，特別邀請營養師來分析各式冬季美食的熱量，並提供民眾吃鍋時能減少熱量攝取的「4字口訣」。

綜藝天王吳宗憲與女兒吳姍儒主持的綜藝節目《小明星大跟班》，日前播出「冬季美食熱量大揭密」，在節目中讓來賓猜猜看，台灣民眾常在冬天吃的麻油腰子麵線、麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐、部隊鍋等，哪一項的熱量最高？

眾人直指熱量王就是「麻辣鍋」，營養師Ricky接著解釋，麻辣鍋的湯底由辣油及牛油熬煮而成，光湯底熱量就已經爆棚。麻辣鍋裡常見的豬血糕、貢丸等火鍋料，熱量也不容小覷，讓麻辣鍋成為鍋物中高熱量的榜首。熱量最低的則是「麻油腰子麵線」，讓現場來賓驚呼連連。

營養師Ricky也公開獨特的4字口訣「湯、菜、肉、飯」，教民眾避免攝取過多熱量的吃鍋方式。Ricky表示，一開始建議先喝熱湯暖胃，湯品也可以佔掉胃的部分體積，接下來吃蔬菜、肉品，最後才攝取米飯或是麵食等碳水化合物，如此就能在天冷時放心吃鍋，也不用太害怕攝取過多熱量。

火鍋

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