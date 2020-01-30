劇毒農藥巴拉刈2月1日起禁用 違規最高罰15萬元

2月1日起禁用農藥巴拉刈，違規最高罰15萬元。本報資料照片 分享 facebook 劇毒農藥「巴拉刈」每年造成全台200人死亡，為降低農藥不當使用風險，農委會原訂去年2月1日起全面禁用巴拉刈，但農民反彈聲浪過大，農委會宣布延後一年到今年2月1日退場。農民至今仍持續爭取撤回禁令，農委會昨強調，巴拉刈將依預定時程退場，「不會改變」，違規最高罰15萬元。

農委會106年起推動化學農藥十年減半政策，盼以非化學資材、低毒有效化學藥劑取代高風險農藥，至今陸續禁用30種高危害風險農藥，並限用87種農藥，其中爭議最大的是巴拉刈。

巴拉刈是帶有劇毒的除草劑，效果顯著且對農地友善，不易殘留於土壤，加上價格低廉，農民長年使用，一旦禁用影響相當廣泛。但巴拉刈易被當作農業以外不當用途，且農民噴灑時若未做好防護措施恐致生理傷害，農委會主委陳吉仲就曾公開表示，其父親曾因被巴拉刈噴到眼睛差點失明。

為避免巴拉刈造成人體傷害，農委會3年前公告，107年2月起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝、販售且全面禁用，並公告「壬酸」等其他替代資材，但在農民反彈下將禁用時程延長到今年二月。但多數農民仍認為壬酸價格偏高、效果也不如巴拉刈，要求可適當管制但非全面禁用。

針對農民持續爭取使用巴拉刈，農委會昨重申，巴拉刈將於預定時程退場，不會改變，農民若仍持有巴拉刈可向農藥生產或販賣業者辦理回收，業者也應回收或銷毀，若仍囤積使用被查獲，可依

農藥管理法開罰1萬5千元至15萬元罰鍰。