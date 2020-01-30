親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

雲林屏東4雞場染禽流感 撲殺6.1萬隻雞

2020-01-30 19:31聯合報 記者吳姿賢／即時報導

防檢局今日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉、麥寮鄉、古坑鄉，及屏東縣鹽埔鄉各1紅羽土雞場（皆為主動通報）確診為H5N2亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行台西鄉1雞場2萬9734隻（9周齡）、麥寮鄉1雞場3140隻（8周齡）、古坑鄉1雞場1萬9636隻（8周齡），與屏東縣動物防疫所執行鹽埔鄉1雞場8715隻（7周齡），合計6萬1225隻撲殺銷毀作業。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計11例。

防檢局表示，國際禽流感疫情持續升溫，新增捷克、德國及烏克蘭等國通報疫情，中國大陸、羅馬尼亞、斯洛伐克及南非也持續通報疫情。另據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。

今、明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大。防檢局呼籲，寒流南下使氣溫急遽下降易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批販售活禽，以避免家禽疾病的發生。

防檢局指出，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，必須主動通報，並依照動物防疫人員指示為必要之處置，以共同防堵病原擴散。

禽流感屏東縣疫情

延伸閱讀

禽流感疫情蠢蠢欲動 屏東縣撲殺8715隻土雞

屏東縣府新春團拜 潘孟安：會為武漢肺炎把關

屏東縣長盃籃球鬥牛賽跨三地首度舉行 1560...

全中運主視覺超驚豔 江孟芝：屏屏挑戰只為更...

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

台中爆發首例禽流感 撲殺2400隻土雞

相關新聞

太平山莊創入冬以來最低溫零下4度 冷颼颼卻沒下雪

2020-01-30 18:47

統一發票11-12月千萬得主 只花10元買報紙

2020-01-30 18:30

1家旅行社就損失2.6億元！武漢肺炎重擊台灣旅行業

2020-01-30 16:12

台灣高鐵持續提升武漢肺炎防疫措施 旅客可安心搭乘

2020-01-30 14:13

蘇花改春節塞車 公路總局研擬開放大客車道

2020-01-30 17:35

防武漢肺炎 台北燈節將取消飲食攤位

2020-01-30 16:39

山區道路結冰 台14甲合歡山、台8線大禹嶺今晚預警封閉

2020-01-30 18:33

北捷首波常客優惠回饋金 明天搭末班車就有機會領到

2020-01-30 16:31

樂桃航空增「東京成田－長崎、東京成田－鹿兒島」航線

2020-01-30 15:55

三峽初六賽神豬 特等1409台斤比往年稍瘦

2020-01-30 15:37

平溪天燈節元宵節場次 基隆天燈專車每20分鐘1班

2020-01-30 15:36

大樂透今頭獎上看1.6億 百萬紅包剩159組

2020-01-30 15:22

寒流持續發威 周日冷氣團減弱

2020-01-30 15:11

武漢肺炎防疫 私幼開學寶寶請假家長不放心

2020-01-30 14:54

今年稻作直接給付申報 2月7日截止

2020-01-30 14:36

雪山積雪13公分 太平山結霜

2020-01-30 14:21

今晚到明清晨最冷 嘉義以北、花蓮估跌破6℃

2020-01-30 14:17

看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

2020-01-30 12:51

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

2020-01-30 12:17

開工日限定小確幸 星巴克、超商祭咖啡優惠

2020-01-30 12:14

不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家

2020-01-30 11:13

國外購回防蚊產品勿網拍販售 最高可罰30萬

2020-01-30 10:39

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

春節飲酒過頭、創傷症候群 醫師呼籲小心成酒癮要就醫

2020-01-30 10:15

新竹男狂買3本刮刮樂 中200萬元加賓士車

2020-01-30 09:37

影／太平山莊結霜了 今晚溫度會更低有機會下雪

2020-01-30 09:29

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

低溫特報！ 北台灣7縣市非常寒冷 12縣市亮黃燈

2020-01-30 07:20

入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

2020-01-30 07:16

2月8日~2月29日 武陵櫻花季 交管22天

2020-01-30 01:01

228連假高鐵票 明開賣

2020-01-29 23:59

收假日車潮 晚間緩解

2020-01-29 23:57

最冷開工日 低溫可能下探6度

2020-01-29 23:56

收假症候群退散 來做春節收心操

2020-01-29 23:35

健康你我他╱作夥來乒乓 不當沙發馬鈴薯

2020-01-29 23:33
看更多

熱門文章

「讓人想多看一眼」女子千元買刮刮樂 第一張中頭獎300萬

2020-01-29 22:00

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最強烈

2020-01-29 20:29

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-29 20:40

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

武漢肺炎風暴來襲 台北國際書展是否續辦明中午前宣布

2020-01-29 21:28

1家旅行社就損失2.6億元！武漢肺炎重擊台灣旅行業

2020-01-30 16:12

入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

2020-01-30 07:16

看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

2020-01-30 12:51

2月8日~2月29日 武陵櫻花季 交管22天

2020-01-30 01:01

新竹男狂買3本刮刮樂 中200萬元加賓士車

2020-01-30 09:37

LV全球首家咖啡館2月1日在大阪開幕！不是很難訂是根本訂不到吧

2020-01-30 13:12

初五大樂透摃龜 初六頭獎上看1.6億元

2020-01-29 22:34

媳婦不能拿錢回娘家？ 婆婆一句話打臉朋友被讚爆

2020-01-30 15:49

今晚到明清晨最冷 嘉義以北、花蓮估跌破6℃

2020-01-30 14:17

12星座「記性」好嗎？水瓶佛系記憶、獅子能拿遺忘演技奧斯卡

2020-01-30 15:41

每日星座運勢／射手靈感不斷的一天 工作得心應手

2020-01-30 00:00

肋眼＋菲力雙人餐79折！鉄火牛排「開工餐」現省180元

2020-01-30 11:31

減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

2020-01-29 20:38

低溫特報！ 北台灣7縣市非常寒冷 12縣市亮黃燈

2020-01-30 07:20

最冷開工日 低溫可能下探6度

2020-01-29 23:56

【母女之間】蜜蜜／媽媽買的衣服

2020-01-30 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／人為何要生病？

2020-01-30 06:00

寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45

大樂透今頭獎上看1.6億 百萬紅包剩159組

2020-01-30 15:22

開工日限定小確幸 星巴克、超商祭咖啡優惠

2020-01-30 12:14

寒流襲台恐下探6度 農委會要求加強減災措施

2020-01-29 20:25

【我的年節味】谷芷音、kika kao／煙燻臘肉

2020-01-30 06:00

超夯清酒「獺祭」居然推面膜了！揪姐妹邊喝邊敷更漂亮

2020-01-30 12:37

三峽初六賽神豬 特等1409台斤比往年稍瘦

2020-01-30 15:37

只是逛街隨手買的 拉娜德芮葛萊美流蘇洋裝賣到缺貨！

2020-01-30 12:53

北捷首波常客優惠回饋金 明天搭末班車就有機會領到

2020-01-30 16:31

統一發票11-12月千萬得主 只花10元買報紙

2020-01-30 18:30

連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件

2020-01-30 12:07

不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51

武漢肺炎防疫 私幼開學寶寶請假家長不放心

2020-01-30 14:54

汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

2020-01-30 12:17

年後來甩肉之吃素能不能瘦？兩大原則是關鍵

2020-01-29 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top