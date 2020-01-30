雲林屏東4雞場染禽流感 撲殺6.1萬隻雞

防檢局今日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉、麥寮鄉、古坑鄉，及屏東縣鹽埔鄉各1紅羽土雞場（皆為主動通報）確診為H5N2亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行台西鄉1雞場2萬9734隻（9周齡）、麥寮鄉1雞場3140隻（8周齡）、古坑鄉1雞場1萬9636隻（8周齡），與屏東縣動物防疫所執行鹽埔鄉1雞場8715隻（7周齡），合計6萬1225隻撲殺銷毀作業。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計11例。

防檢局表示，國際禽流感疫情持續升溫，新增捷克、德國及烏克蘭等國通報疫情，中國大陸、羅馬尼亞、斯洛伐克及南非也持續通報疫情。另據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。

今、明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大。防檢局呼籲，寒流南下使氣溫急遽下降易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批販售活禽，以避免家禽疾病的發生。

防檢局指出，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，必須主動通報，並依照動物防疫人員指示為必要之處置，以共同防堵病原擴散。