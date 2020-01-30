防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口罩就夠用

武漢肺炎增溫，中央流行疫情指揮中心強調今天下午公布我國新增一例本土確診個案，為國內第9例。台中市政府因應武漢肺炎成立台中市防疫物資通路聯合訪查小組，聯合稽查市售口罩販售情況，避免囤積、哄抬價格。記者實地訪查西屯區二家超商，都買得到一次可購買3片的醫療口罩；藥妝店、藥局及大賣場的醫療口罩銷售一空，有藥局販售散裝、宣稱是拋棄式的N95口罩，一個要價50元，還是有消費者買單，一買就是20個，包括防疫商品像乾洗手、消毒用酒精及一般環境消毒用藥也很暢銷。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫建議，民眾選購口罩，以一般醫療口罩、外科口罩即可，購買時，應審視外包裝是否完整，以及有無醫療器材許可證字號、是否在保存期限內，才能確保買到合格的醫療口罩。若購買散裝的口罩，也可以請店家出示有外包裝的醫材證號，才能確保產品的品質；另外，家戶做到用肥皂勤洗手，戴口罩防護，乾洗手（酒精性洗手液）適合公共場合使用。

中央流行疫情指揮中心強調，要防範武漢肺炎，只需要戴到醫療口罩、外科口罩，不需要到N95口罩，因為N95口罩的透氣率很差，很難一直戴著，如果穿穿脫脫，反而沒辦法達到防疫效果，明天起民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

經濟發展局長張峯源說，統計台中販售口罩的通路包括大賣場、藥妝店和超商共1840家，其中超商占3/4、共有1361家，四大超商醫療口罩供貨情況良好。