山區道路結冰 台14甲合歡山、台8線大禹嶺今晚預警封閉

低溫來襲，合歡山連日降雪，吸引遊客上山賞雪，不過公路總局第二區養工處傍晚表示，今起氣候轉為乾冷水氣減少，但台14甲線部分路段積雪與道路結冰未融，今下午5點至明上午7點，台14甲線、台8線部分路段預警性封閉，請用路人提早改道。

公路總局二工處表示，依氣象資料顯示，今起3000公尺以上路段水氣減少、漸轉乾冷，但台14甲線32K水晶宮路段仍有路側積雪、路面結冰未融，夜間行駛山路很危險，今傍晚起部分路段實施預警性封閉，明天再視路況決定是否開放通行或限加掛雪鍊通行。

公路總局二工處表示，預警性封閉路段包含台14甲線18K（翠峰）至41.7K（大禹嶺）路段、台8線109K（榮興村）至112K（大禹嶺）路段；另外武嶺至遊客中心路段因低溫、背陽，路面結冰短時間無法溶解，加上該路段坡陡，非四驅車加掛雪鏈避免行駛。