蘇花改春節塞車 公路總局研擬開放大客車道

蘇花改春節連假7天湧入近16萬車輛，尤其在收假日兩天各有近2萬輛車，造成塞車情形。公路總局第四區養護工程處表示，用路人與前車車距拉得太長，導致車輛大多塞在隧道內，建議塞車時車距可縮短為20公尺，並調控號誌讓車輛慢進快出，以車多不壅塞為原則，並在隧道外比照雪隧規畫大客車道，達到分流效果。

第四區養護工程處長李順成指出，這次春節連假車輛大多塞在隧道內，包括仁水隧道、谷風隧道南口等，主要原因除了車輛湧入外，有的用路人車距拉太長，導致後面車輛速度變慢塞車，儘管有使用廣播請大家提速，但成效不理想，在安全狀況下盡量車距不要太長。

李順成說，為紓解車潮會調控號誌，讓車輛慢進快出，至少讓「車流有在動」，今年有比照雪隧利用路肩，在非隧道路段測試開放大客車優先道，不過客運載客量較低，未來還要再觀察，盼能將大客車和小客車分流，避免塞車。

第四區養護工程處表示，今年在交控中心有利用路段號誌截流，尤其在初四、初五北上車流輛大，在崇德端利用號誌調整車流，讓車流續進，延後並提早結束交通尖峰時間，不要瞬間大量湧進路段。