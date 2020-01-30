防武漢肺炎 台北燈節將取消飲食攤位

武漢肺炎疫情延燒，包括高雄馬拉松、台北國際書展等大型活動都相繼取消，由於下個禮拜就是元宵節，不少民眾也關心下周六開幕的台北燈節是否會如期舉辦。對此，北市府今下午針對疫情召開聯合會議，會中決議在沒有發生群聚感染的前提下，台北燈節將如期舉辦，不過會盡量減少飲食攤位，避免民眾有把口罩拿下來的機會。

北市府副市長黃珊珊表示，目前台灣的疫情狀況還算穩定，因此台北燈節會繼續舉辦，不過開幕式、閉幕式、踩街活動的規模會縮減，另外為了避免民眾會把口罩拿下來，北市舉辦的飲食單位將盡可能地取消。

不過黃珊珊也說，周邊店家北市府很難禁止，但因為賞燈人潮洶湧，大家還是要保護自己，賞燈一定要記得戴口罩。

此外，黃珊珊也提到，元宵節將屆，不少里辦公室都會舉辦慶祝活動，若是戶外活動將正常舉辦，不過若是在密閉空間吃湯圓、猜燈謎等，將建議帶回家，或是到空曠地點去吃，盡量不要待在密閉空間共餐，老人共餐聚點也要加強消毒、通風，減少互相傳染的可能性。

黃珊珊表示，由於目前口罩短缺，包括公車、捷運業者都在反映類似問題，包括很難訂到貨，將由衛生局統籌向中央反映有多少需求，北市目前就抓14天的安全期，目前口罩安全存量足夠，還可以度過第一波。