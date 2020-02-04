豬肉片出現黑斑 行家揭真相網喊「長知識了」

原PO被豬肉片上的黑點嚇到，立即詢問網友豬肉是不是壞掉了。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

許多民眾在購買食材前會查看有效期限，注意是否過期，但民眾也需注意食材外觀是否有異狀，以免買到有問題的商品。有網友上網發文，表示自己在好市多買了一盒梅花豬肉，卻發現盒內肉片出現黑點、黑條狀的斑，她嚇到立即求救網友，詢問豬肉片是否壞掉了，對此有許多內行網友紛紛留言解答，讓許多人直呼長知識了。

原PO於1月29日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她說「這次買這一盒豬梅花好多這樣，有黑點狀有黑條狀，請問有人知道這是血絲，發霉，還是長蟲了呢，一趟路去有點遠，竟然買到有疑慮的肉肉」，她表示自己是第一次看到，因此詢問網友們豬肉片是不是真的壞掉了。

對此，許多網友紛紛幫原PO解答，說到「那個是微血管」、「電宰的都會這樣」、「微血管放血不完全，這正常的」、「血凝結，煮的時候跑出來的泡沫就是它了」、「豬隻經過電擊血管破裂所致」、「我是肉商，肉不是壞了是屠宰時微血管破裂的血冷凍後變黑點」。

而解答一出後，網友們也表示「感謝，妳問出了我的疑惑」、「的確長知識了」、「我小時候看到媽媽買的排骨上面就有，還以為壞了，媽媽說不是，40年後才知原因」、「 妳的問題也是我的問題，感謝」、「我本來也很疑惑，感謝妳的發文讓我長知識」。