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1家旅行社就損失2.6億元！武漢肺炎重擊台灣旅行業

2020-01-30 16:12聯合報 記者陳睿中／台北即時報導

武漢肺炎持續擴大，嚴重影響旅遊業者。綜合雄獅、可樂等多間大型旅行社業者資訊，統計至2月底止，各家估已有數千名至上萬名的團員受到影響。其中光是雄獅旅遊，就因武漢肺炎造成的取消、轉團等因素，而有2.6億元的損失，其他如可樂旅遊、易遊網等業者，亦有1.5億元以上的損失。

由於武漢肺炎的因素，包括兩岸旅行團、自由行、機票、訂房皆受到取消、轉團等影響，尤其是中國大陸旅遊團影響最眾。統計至2月29日，雄獅旅遊估計損失金額約2.6億，但因仍有旅客觀望轉團，因此影響人數尚無法統計。至於可樂旅遊則透露，總計有超過萬名旅客受影響，估計損失達2.5億元，其中以中國大陸、港澳地區為主要取消地區。至於易遊網則有約1.5萬名團員受影響，估計損失1.5億元。

針對五星級飯店部份，因為近年來各業者積極轉型，多數並非以陸客作為主力市場，因此連帶影響較輕微，但仍難免受到週邊景區、商場人潮因素而波動。包括晶華、君悅、神旺等飯店業者透露，目前整體住房都沒有大幅度下滑，春酒等宴會活動也依舊穩定。而位於火車站商圈的君品酒店則表示，受到疫情影響，2月份餐飲業績估計約會下滑50萬元，住房則估會下滑60萬元。另外晶華酒店也表示，位於故宮的故宮晶華，在春節期間的來客數減少約49%，另外位於商場內的館外餐廳，也因人潮減少的因素，業績略下滑1.5成。

武漢肺炎對於台灣旅遊產業造成嚴重影響，單家業者就有上億元損失。記者鄭超文／攝影
武漢肺炎對於台灣旅遊產業造成嚴重影響，單家業者就有上億元損失。記者鄭超文／攝影
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武漢肺炎旅遊業旅行社雄獅易遊網

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