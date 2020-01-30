親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員

武漢肺炎防疫 私幼開學寶寶請假家長不放心

2020-01-30 14:54聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

今天是私立幼兒園開學，中小學都還沒開學，各園所啟動防疫大作戰。不過，有家長憂心私幼疫情管控狀況政策不明，乾脆讓孩子請假在家觀望，也有家長反映，學校規定孩子要戴口罩，但孩子買不到口罩，只好請假在家。

台北市私幼（含準公共）目前有500所，幼生計約3萬2322人。各私幼在開學前夕均啟動防疫大作戰，傳訊給家長通知防疫措施。不過，各園規定不一，有的幼兒園直接禁止家長入園，只能在門口接送幼兒，有的園所要求家長入園一律佩戴口罩，或者要求出入測量體溫等。如內湖華泰幼兒園因應武漢肺炎啟動防疫大作戰，要求家長、廠商等人進入校園一律戴上口罩。

松山區私立三民幼兒園園長游玉燕表示，開學第一天有近9成幼兒來上學，但家長請假原因多是去玩，下周一回來，應與疫情無關。台北市信義區私立國泰幼兒園長陳新慧指出，約有2成幼兒請假，但主因是哥哥姊姊都還在放寒假，下周等小學開學就回來上課，目前園方策略是大人都要配戴口罩，也盡量讓小朋友戴，但有的孩子戴不住，一戴上就摘掉，也不會強制要求。

不過，網路上有家長表示準備直接幫小孩請1個月的假在家，讓不少家長感到擔心。育有2子的蔡姓家長表示，兩位小朋友都在讀幼兒園，雙寶在家玩得很high，下周一再看情況上課；有江姓家長表示家裡嬰兒戴上口罩一秒取下，只能少出門；還有家長表示已經請2天假觀望，下周再決定要不要送孩子上學。

台北市幼兒教育協會理事長劉明娟表示，部分家長確實有可能因為怕感染不敢讓孩子到公共場所，不過他們園所除了有外出旅遊自主隔離的幼兒之外無人請假，她是認為家長可以放心，這兩天園所都有進行消毒工作。

台北市教育局主秘陳素慧表示，教育局透過私幼12行政區召集人傳遞防疫訊息，由召集人通知各區私幼園所，提供防疫專線、防疫措施和最新規定，也包括建議曾有湖北省旅遊史、接觸史者應居家隔離不能到校、備妥防疫用品和發現疑似個案時請立即通報等。

今天是私立幼兒園開學，中小學都還沒開學，各園所啟動防疫大作戰。圖／報系資料照 記...
今天是私立幼兒園開學，中小學都還沒開學，各園所啟動防疫大作戰。圖／報系資料照 記者徐如宜攝影
分享

幼兒園口罩武漢肺炎

延伸閱讀

非洲與中國往來密切 面對武漢肺炎高度警戒

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及...

24日以前武漢入境旅客 宜蘭尚有9名失聯者正...

武漢肺炎亂市／台股重挫 暴跌696點

武漢肺炎死者家屬毆打醫生 警介入調查

台灣高鐵持續提升武漢肺炎防疫措施 旅客可安心...

相關新聞

台灣高鐵持續提升武漢肺炎防疫措施 旅客可安心搭乘

2020-01-30 14:13

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

2020-01-30 07:16

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家

2020-01-30 11:13

三峽初六賽神豬 特等1409台斤比往年稍瘦

2020-01-30 15:37

平溪天燈節元宵節場次 基隆天燈專車每20分鐘1班

2020-01-30 15:36

大樂透今頭獎上看1.6億 百萬紅包剩159組

2020-01-30 15:22

寒流持續發威 周日冷氣團減弱

2020-01-30 15:11

今年稻作直接給付申報 2月7日截止

2020-01-30 14:36

雪山積雪13公分 太平山結霜

2020-01-30 14:21

今晚到明清晨最冷 嘉義以北、花蓮估跌破6℃

2020-01-30 14:17

看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

2020-01-30 12:51

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

2020-01-30 12:17

開工日限定小確幸 星巴克、超商祭咖啡優惠

2020-01-30 12:14

不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51

國外購回防蚊產品勿網拍販售 最高可罰30萬

2020-01-30 10:39

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

春節飲酒過頭、創傷症候群 醫師呼籲小心成酒癮要就醫

2020-01-30 10:15

新竹男狂買3本刮刮樂 中200萬元加賓士車

2020-01-30 09:37

影／太平山莊結霜了 今晚溫度會更低有機會下雪

2020-01-30 09:29

寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

低溫特報！ 北台灣7縣市非常寒冷 12縣市亮黃燈

2020-01-30 07:20

2月8日~2月29日 武陵櫻花季 交管22天

2020-01-30 01:01

228連假高鐵票 明開賣

2020-01-29 23:59

收假日車潮 晚間緩解

2020-01-29 23:57

最冷開工日 低溫可能下探6度

2020-01-29 23:56

收假症候群退散 來做春節收心操

2020-01-29 23:35

健康你我他╱作夥來乒乓 不當沙發馬鈴薯

2020-01-29 23:33

頸部好姿勢 3招趕跑疼痛

2020-01-29 23:31

追雪別逞強 評估身體帶好裝備

2020-01-29 23:01

初五大樂透摃龜 初六頭獎上看1.6億元

2020-01-29 22:34

「讓人想多看一眼」女子千元買刮刮樂 第一張中頭獎300萬

2020-01-29 22:00

武漢肺炎風暴來襲 台北國際書展是否續辦明中午前宣布

2020-01-29 21:28

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-29 20:40

減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

2020-01-29 20:38

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最強烈

2020-01-29 20:29

寒流襲台恐下探6度 農委會要求加強減災措施

2020-01-29 20:25
看更多

熱門文章

「天使的眼淚」嘉明湖冰雪一片 登山客：美呆了

2020-01-29 19:05

「讓人想多看一眼」女子千元買刮刮樂 第一張中頭獎300萬

2020-01-29 22:00

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最強烈

2020-01-29 20:29

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-29 20:40

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

2020-01-30 07:38

滾筒式真的比直立式好嗎？日本達人解洗衣5迷思

2020-01-29 18:30

年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

2020-01-29 16:05

寒流強度增強！ 12縣市今晚到明天低溫下探6度

2020-01-30 10:26

武漢肺炎風暴來襲 台北國際書展是否續辦明中午前宣布

2020-01-29 21:28

入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

2020-01-30 07:16

看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

2020-01-30 12:51

貓咪洗完澡前後外貌大崩壞 網笑：立馬變咕嚕

2020-01-29 16:00

新竹男狂買3本刮刮樂 中200萬元加賓士車

2020-01-30 09:37

2月8日~2月29日 武陵櫻花季 交管22天

2020-01-30 01:01

初五大樂透摃龜 初六頭獎上看1.6億元

2020-01-29 22:34

每日星座運勢／射手靈感不斷的一天 工作得心應手

2020-01-30 00:00

減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

2020-01-29 20:38

低溫特報！ 北台灣7縣市非常寒冷 12縣市亮黃燈

2020-01-30 07:20

最冷開工日 低溫可能下探6度

2020-01-29 23:56

肋眼＋菲力雙人餐79折！鉄火牛排「開工餐」現省180元

2020-01-30 11:31

LV全球首家咖啡館2/1開幕！不是很難訂是根本訂不到吧

2020-01-30 13:12

【母女之間】蜜蜜／媽媽買的衣服

2020-01-30 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／人為何要生病？

2020-01-30 06:00

寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45

開工日限定小確幸 星巴克、超商祭咖啡優惠

2020-01-30 12:14

寒流襲台恐下探6度 農委會要求加強減災措施

2020-01-29 20:25

【我的年節味】谷芷音、kika kao／煙燻臘肉

2020-01-30 06:00

越深就越顯老！改善法令紋的3大撇步 先從少笑開始

2020-01-29 16:24

只是逛街隨手買的 拉娜德芮葛萊美流蘇洋裝賣到缺貨！

2020-01-30 12:53

不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51

年後來甩肉之吃素能不能瘦？兩大原則是關鍵

2020-01-29 20:23

汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

2020-01-30 12:17

超夯清酒「獺祭」居然推面膜了！揪姐妹邊喝邊敷更漂亮

2020-01-30 12:37

影／太平山莊結霜了 今晚溫度會更低有機會下雪

2020-01-30 09:29

【動物冷知識】膀胱、腸子、睪丸放身上… 古人避孕招式真有用？

2020-01-29 19:58

連包裝都美翻！寶格麗推出秒殺款情人節限定袋包、配件

2020-01-30 12:07

國外購回防蚊產品勿網拍販售 最高可罰30萬

2020-01-30 10:39

這樣也環保 來做零剩食年菜

2020-01-29 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top