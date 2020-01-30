武漢肺炎防疫 私幼開學寶寶請假家長不放心

今天是私立幼兒園開學，中小學都還沒開學，各園所啟動防疫大作戰。不過，有家長憂心私幼疫情管控狀況政策不明，乾脆讓孩子請假在家觀望，也有家長反映，學校規定孩子要戴口罩，但孩子買不到口罩，只好請假在家。

台北市私幼（含準公共）目前有500所，幼生計約3萬2322人。各私幼在開學前夕均啟動防疫大作戰，傳訊給家長通知防疫措施。不過，各園規定不一，有的幼兒園直接禁止家長入園，只能在門口接送幼兒，有的園所要求家長入園一律佩戴口罩，或者要求出入測量體溫等。如內湖華泰幼兒園因應武漢肺炎啟動防疫大作戰，要求家長、廠商等人進入校園一律戴上口罩。

松山區私立三民幼兒園園長游玉燕表示，開學第一天有近9成幼兒來上學，但家長請假原因多是去玩，下周一回來，應與疫情無關。台北市信義區私立國泰幼兒園長陳新慧指出，約有2成幼兒請假，但主因是哥哥姊姊都還在放寒假，下周等小學開學就回來上課，目前園方策略是大人都要配戴口罩，也盡量讓小朋友戴，但有的孩子戴不住，一戴上就摘掉，也不會強制要求。

不過，網路上有家長表示準備直接幫小孩請1個月的假在家，讓不少家長感到擔心。育有2子的蔡姓家長表示，兩位小朋友都在讀幼兒園，雙寶在家玩得很high，下周一再看情況上課；有江姓家長表示家裡嬰兒戴上口罩一秒取下，只能少出門；還有家長表示已經請2天假觀望，下周再決定要不要送孩子上學。

台北市幼兒教育協會理事長劉明娟表示，部分家長確實有可能因為怕感染不敢讓孩子到公共場所，不過他們園所除了有外出旅遊自主隔離的幼兒之外無人請假，她是認為家長可以放心，這兩天園所都有進行消毒工作。