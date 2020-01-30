看一下包嚇呆！你的臉書個資正遭濫用 法律教授教自救

你是否任由自己的個資隱私被外流、被成千上百的企業廠商們分享交換？政大法律系副教授劉宏恩在臉書表示，絕大部分人最後應該都不會感染武漢肺炎，但是卻每天都在任由自己的個資隱私被外流交換。他以大家正在用的Facebook為例，強烈建議一定要親自去看看。

他說，首先1. 點選FB右上方的三條線，往下拉，尋找「設定和隱私」→「設定」→往下拉到「你的Facebook資訊」→「Facebook站外動態」，接著你會看到一整排連你的螢幕寬度都不夠呈現的眾多企業廠商的logo，這些全部都是會跟FB互相分享你上了什麼網站、瀏覽了什麼網頁、購過什麼物的企業廠商。

他說，不只購物網站會這麼做，許多新聞網站、直播網站、內容農場、謎片網站、甚至公益或社企網站，都有跟FB簽約，分享你的這些上網紀錄。你可以點選廠商logo，以及「了解詳情」的藍色字，可能會驚訝到掉下巴：這我什麼時候同意的？

他說，你可能會看到一些你想破腦袋也想不出來你何時上過他網站的公司，他們可能是網路行銷或大數據公司，至於他們是怎麼拿到你的上網紀錄的、合不合個資法，他也不知道。

步驟2， 一樣在「設定和隱私」→「設定」→往下拉到「廣告」→「廣告偏好」→「廣告商和企業商家」，然後請仔細看一下「上傳含有你資訊的名單並鎖定名單中的對象投遞廣告的廣告商」，當中有多少企業商家會跟FB相互分享和使用你註冊時或消費時留存的手機號碼和email信箱，來鎖定和投放特定廣告給你。請問你真的記得自己曾經同意這些廠商和FB可以這樣做嗎？

他說，然後同樣的，你會發現一些你想破腦袋也想不出來你何時上過他網站或購過他物的公司，他們究竟是什麼公司、他們是怎麼拿到你的手機號碼或email信箱的、合不合個資法，值得探究。

他提出勉強自救的設定方法，「1.」的情形，請至「Facebook站外動態」，選擇「清除紀錄」，並且再到底下「更多選項」的「管理未來的動態」，去關閉「未來的Facebook站外動態」。

針對「2.」的情形，請至「廣告商和企業商家」那邊，到「上傳含有你資訊的名單並鎖定名單中的對象投遞廣告的廣告商」裡，針對每一個個別商家逐一去點選隱藏。