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彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

春節期間，不少民眾都會買刮刮樂試手氣，台灣彩券春節發行「2000萬超級紅包」刮刮樂買氣相當旺，繼19日新竹縣竹北有位阿公聽金孫的話，刮中100萬元，26日新豐鄉又有一名30多歲的男子中了二獎200萬元加賓士車。

「金發財商行」位於新豐鄉尚仁街，店員表示，中獎的男子平常就會買刮刮樂，過年期間更頻繁，當天晚上11點左右，券行本來已經準備要打烊了，男子走進店裡，並拿出一張刮刮樂的影本，詢問「這張是不是有刮到賓士車獎項？」店員確認後興奮的告訴他「沒錯！你中了200萬元加賓士車！」兩人都激動得不敢相信。

中獎男子也高興的分享買刮刮樂的過程，他在過年前來店裡買刮刮樂，原本只打算買一本，但看到櫃檯上的彌勒佛，就覺得特別有佛緣，加上店員又說這尊彌勒佛每天都有敬香，就決定再多買了兩本，「沒想到真的讓我刮中200萬元加賓士車，真的是太幸運了！」

先前刮出100萬元大獎的阿公，則是因為孫子想買「有車子」的2000元刮刮樂，於是特別用孫子的生日號碼「17號」，在竹北市來富商行購買了印有賓士車圖片的刮刮樂彩券帶回家刮，沒想到還真的刮中了大獎。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元加賓士車、400個100萬元。目前已刮出1個2000萬元、3個200萬元加賓士車、至少53個100萬元。

26日新豐鄉有一名30多歲的男子中了二獎200萬元加賓士車。記者陳斯穎／攝影
26日新豐鄉有一名30多歲的男子中了二獎200萬元加賓士車。記者陳斯穎／攝影
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刮刮樂彩券紅包

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