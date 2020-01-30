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不是冬日乾癢！茶農全身長水疱如火燒 竟是天疱瘡惹禍

2020-01-30 11:51聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

南投70歲吳姓茶農由頸部、前胸、耳後、後背開始長水疱，原本以為年老天冷易皮膚乾癢所致，自行塗藥膏，沒想到病況惡化，不但蔓延至上下肢，且水疱破掉後引發潰瘍，猶如燒燙傷般駭人，經就醫檢查，確診是罕病天疱瘡，經類固醇及免疫抑制劑治療後，總算恢復光滑健康的皮膚，皮膚疼痛感獲緩解。

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風溼科主任蔡肇基表示，吳姓男病患可能是農作的過程中，皮膚接觸到農藥而產生自體抗體，繼而出現全身性大面積水疱和潰瘍，因睡覺時容易壓到傷口，使他必須趴睡，造成睡眠品質低下，且除了背部潰爛成一片外，手肘關節處也陸續出現水疱，令他十分恐慌，不得不就醫治療。

蔡肇基說明，天疱瘡是一種自體免疫疾病，發生率僅約20萬分之一，常見於中老年人，病因可能是體內淋巴細胞失調，自體抗體會破壞表皮細胞及細胞之間連結因子，因此皮膚會有鬆弛型水疱，破壞皮膚黏膜的正常結構，使得皮膚、黏膜發炎剝離起水疱，甚至潰瘍，若沒有及時治療，當引發全身性天疱瘡時，會有全身燙傷脫皮，容易血漿流失及受細菌感染，大面積脫皮還需住燒燙傷病房換藥治療，嚴重者會有繼發性感染，甚至死亡，一年內死亡率高達75%。

蔡肇基指出，天疱瘡的症狀為全身性水疱、反覆性口腔潰瘍，及鼻黏膜水疱，多數患者以黏膜和皮膚症狀為主，因表皮細胞連結因子被破壞，皮膚會因用力擦，或用力壓而起水疱，水疱遭壓迫時會往外蔓延，疼痛無比，換藥時都需要注射嗎啡止痛，例如躺臥時的背部、手肘與衣服接觸處等，當小水泡破裂後，便會形成疼痛性潰瘍，嚴重時會使全身皮膚剝離，產生猶如大面積燒燙傷的情形。

蔡肇基建議，由於天疱瘡發生原因不明，目前醫學上尚未有治癒的方法，臨床上只能依照症狀治療，未來仍有復發的可能，因免疫系統是會隨著環境變化的，故提醒患者應飲食均衡、規律運動並維持充足睡眠，避免陽光過度曝曬，才能降低復發的風險。

亞大醫院過敏免疫風溼科主任蔡肇基替患者檢查患部。（圖非當事人）圖／亞大醫院提供
亞大醫院過敏免疫風溼科主任蔡肇基替患者檢查患部。（圖非當事人）圖／亞大醫院提供
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南投70歲吳姓茶農由頸部、前胸、耳後、後背開始長水疱，自行塗藥後，病況惡化，蔓延...
南投70歲吳姓茶農由頸部、前胸、耳後、後背開始長水疱，自行塗藥後，病況惡化，蔓延至上下肢，且水疱破掉後引發潰瘍，猶如燒燙傷般駭人。圖／亞大醫院提供
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