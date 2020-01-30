影／太平山莊結霜了 今晚溫度會更低有機會下雪

宜蘭太平山莊今天凌晨氣溫來到最低零下1度，由於乾冷沒有下雪，但區內的各木棧平台都出現結霜，還是很美。預計今天晚上到明天清晨氣溫會再降更低，配合濕度夠，可能有機會下雪。

太平山國家森林遊樂區這兩天不斷有遊客上山等候雪景，今凌晨氣溫下降，因為是乾了，雖然沒有見到下雪，但是一早起來看到薄薄的一層霜，以及日出雲海 ，遊客還是覺得很興奮。