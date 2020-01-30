創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

全台都很冷。受入冬首波、兩年內唯一寒流影響，各地紛紛創下入冬以來最低溫。中央氣象局已針對19縣市發布低溫特報，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣今天白天有六度以下低溫可能。氣象局也說，今天還不是最冷，明天才是最冷時刻。

氣象局今天清晨針對19縣市發布低溫特報。九縣市屬於非常寒冷的橙色燈號，其中，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣有六度以下氣溫發生機率，基隆市、新竹市、苗栗縣則有持續十度左右或以下氣溫發生的機率。

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣是寒冷的黃色燈號，有十度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員陳伊秀說，今天各地都很冷，本島人工測站除了大武跟恆春，其餘19個測站，包含基隆、宜蘭、蘇澳、淡水、台北、新烏、台中、梧棲、嘉義、台南、永康、高雄、花蓮、成功、台東和板橋，紛紛創下各自入冬以來的新低，其中板橋今晨最低只有8.0度。

自動測站部分，陳伊秀說，竹苗以北幾乎都落在五到六度間，今晨桃園大溪最低，只有5.1度，新竹關西也僅5.7度、樹林5.9度，都非常寒冷。

陳伊秀說，今天白天，苗栗以北及宜蘭，氣溫13到14度，中部19度，南部21到22度，花東17到18度。一連三天都會很冷。

不過，陳伊秀說，最冷時間在今天入夜到明天清晨，高雄以北和宜蘭有機會低於六度，北部及宜蘭山區有機會下探五度，「到周六清晨都有機會創入冬新低，甚至打破歷史紀錄」。周日寒流才會逐漸減弱。