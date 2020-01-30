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寒流發威 雪山圈谷積雪13公分

2020-01-30 08:45聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

寒流發威，雪霸國家公園高山地區溫度持續下探飄雪，雪山今天的溫度降到攝氏零下14度，雪霸國家公園保育志工吳峻德今天傳出雪山圈谷雪況，昨天中午積雪13公分分左右，他提醒山友注意保暖措施，並適時正確使用安全裝備確保安全。

雪霸國家公園管理處指出，目前雪東線4公里處哭坡以上的積雪已形成硬冰，建議穿著冰爪行進，圈谷雪尺雖然只有累積約13公分，但往雪山主峰的步道也有結冰情形，尤其回程下坡特別容易滑倒，請山友備妥雪季裝備三寶冰爪、冰斧（或登山杖）及岩盔。

雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸...
雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
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雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸...
雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
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雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸...
雪山今天的溫度下探攝氏零下14度，雪山圈谷積雪約13公分，高山一片雪景。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
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國家公園雪山

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