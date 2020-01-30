今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天深夜到今天清晨開始，冷空氣再度增強，各地溫度開始下滑，加上昨天下午開始台灣上空雲量減少，輻射冷卻也強化了各地的低溫發展，清晨北部大多數地方的低溫都降到了8-9度間，除了東北角的基隆，因為地形上雲量較多，反而有11-12度。

他說，許多無人的自動觀測站，也都降到5-8度間，甚至南端的屏東的里港，降到10.7度，台東花蓮10-11度，今天清晨可以說是打破今年入冬，或是說這兩年冬天最冷的紀錄。尤其是心血管疾病的患者，家裡面的年長者，務必要提高警覺。

這波的冷，目前還沒有告一段落，彭啟明說，預計到周五、周六清晨都將會出現類似的低溫，冷空氣的最強勢力應該落在周五這天，還有機會比清晨的低溫目前還要略降一度上下，北部白天的溫度在今明兩天可能都不超過13-14度，中部也有降溫，都市區域在9-10度，白天可以到17-19度，南部的台南高雄屏東，則是10-12度，白天高溫約20度上下，花蓮台東則是10-12度，白天高溫16-17度。

彭啟明說，整體上，冷空氣預期在周六白天才會逐漸減弱，接下來到周日一，溫度逐步的緩升，下周二三有波鋒面系統接近，再度轉為有雨的天氣，也會稍微降溫，中部以北轉為有雨的機會增高，各地雲量也較多也偶陣雨。

彭啟明表示，有許多新的自動觀測站，會量到許多很低的溫度，但這些溫度數值也有許多在地環境的因素，不能說這不對，和以前傳統習慣的標準測站，例如以台北市作為指標來看的習慣不同，就好像在家庭中，臥室的溫度可能和客廳、廚房或窗邊的溫度都會有兩三度的差異一樣，建議在看氣象報告時，可能要重新養成看溫度幾度的習慣。而不是說，怎麼現在會越來越冷的反應。