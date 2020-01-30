入冬最強寒流發威！ 吳德榮：今天至周六晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨各區平地最低氣溫降至桃竹約5度，包括大溪5.1度、關西5.9度，新北約6度為樹林5.9度，苗栗及中部約7度，包括雲林古坑7.3度、南投巿7.4度、嘉義東區7.5度，南部約8度為台南白河區7.5度，宜蘭約8度包括礁溪8.1度，以及台北約7度包括文山區6.9度。多處平地創入冬以來的最低氣溫，氣象局的氣溫昨晚達到寒流的標準。

他說，今天至周六晨，冷空氣勢力最強，再加上輻射冷卻作用，早晚氣溫極低，大部分地區平地皆將出現10度以下低溫，局部平地更可降至6為左右。氣溫雖逐日小幅回升，整天都是偏冷的，要注意保暖。今天各地晴朗穩定，僅東南部局部地區偶有零星飄雨的機率；北部6至13度、中部7至16度、南部8至19度、東部8至16度。

周六白天起至下周一冷空氣逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但他說，入夜後輻射冷卻作用很強，部分地區平地清晨的最低氣溫，仍將降至10度以下；應注意的清晨低溫及日夜溫差的調適。明起至下周一大陸高壓籠罩，各地皆為晴朗穩定的天氣，僅東半部局部地區偶有零星少量飄雨的機率。