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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

「讓人想多看一眼」女子千元買刮刮樂 第一張中頭獎300萬

2020-01-29 22:00聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市一名不到30歲女子趁今天春節連假最後一天，到住家附近彩券行刮刮樂，還問店員「是不是真的百分之百中獎」，決定「投資」後沒想到花1000元買兩張，第一張就刮中300萬元頭獎，大眼望著獎金數字又問店員「真的中（300萬元）了嗎」，難以置信自己真的那麼幸運。

開出刮刮樂頭獎的是桃園區中正路77巷常興彩券行，就在統領百貨對面停車場巷子。老闆表示，中獎者稱得上是常客，而且是會讓人想多看一眼的女子，今天傍晚兩張每張500元，保證100％中獎率的台彩「金鼠獎刮刮樂」。

女子在彩券行櫃檯前看了幾種刮刮樂，看到金鼠獎刮刮樂寫100%中獎，輕聲問店員真的保證100％中獎？店員解說金鼠獎刮刮樂確實每張都有獎，女子再猶豫一下，最後還是拿出1000元買2張金鼠獎刮刮樂，而且現場刮彩券，沒想到第一張刮左上方，刮出3個相同金額，核對不下3次難以置信自己竟然中頭獎300萬元，忍不住嗲聲問店員「我沒看錯吧」，不敢相信本來希望明天上班前試試手氣，賺點小財就好，結果中了頭獎，店員也覺得她很幸運，徵得同意後拍下中獎的彩券。

常興彩券行過去也開過一次大樂透頭獎，和兩次今彩539頭獎，春節假期最後一天財神爺再度光臨，客人幸運中刮刮樂頭獎。

常興彩券行過去也開過一次大樂透頭獎，和兩次今彩539頭獎。圖/常興彩券行提供
常興彩券行過去也開過一次大樂透頭獎，和兩次今彩539頭獎。圖/常興彩券行提供
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常興彩券行就在統領百貨公司對面的巷子。圖/常興彩券行提供
常興彩券行就在統領百貨公司對面的巷子。圖/常興彩券行提供
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常興彩券行春節假期最後一天財神爺再度光臨，客人幸運中刮刮樂頭獎。圖/常興彩券行提...
常興彩券行春節假期最後一天財神爺再度光臨，客人幸運中刮刮樂頭獎。圖/常興彩券行提供
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彩券行刮刮樂頭獎春節

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