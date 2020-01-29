武漢肺炎風暴來襲 台北國際書展是否續辦明中午前宣布

第28屆台北國際書展，預定2月4日至9日於台北世貿一館舉行，卻遇上武漢肺炎疫情進入高峰期。為了參展者和觀眾的健康著想，台北書展基金會與文化部、出版社業者代表今天傍晚緊急開會，支持續辦、取消和延期的業者都有，文化部決定明天中午前公布最後結果。

本屆書展主題定為「閱讀新風景」，因應世貿三館整修，將兒童館移入世貿一館舉辦，並擴增一館二樓為展場空間。書展邀來南韓第三度擔任書展主題國，預計有以「82年生的金智英」爆紅的趙南柱等數十位南韓作家來台。南韓主題館將以「首爾公寓」的方式呈現，讓民眾透過南韓一般民眾的公寓生活，理解南韓人的閱讀風景。

台北國際書展是台灣規模最盛大的國際書展，近年每年都有逾五十萬人次參展，規模盛大，卻也可能是群聚感染的危險溫床。武漢肺炎疫情升溫以來，主辦單位台北書展基金會屢屢接到出版社詢問是否延期；今年書展主題國為南韓，邀來包括以「82年生的金智英」小說爆紅的作家趙南柱等數十位南韓作家參展，書展也頻頻接到南韓主辦單位詢問相關問題。

雖因兩岸關係緊繃，近年少有大陸作家來台參加台北國際書展。但今年書展邀請不少香港作家、出版人，以及少數擁有外國籍、居住在大陸的大陸作家，這些人也面臨取消行程。

台北書展基金會今天下午詢問出版社意願，憂心安全、參觀人數銳減、銷量不佳等問題，多數業者傾向延期；但也有業者認為依據中央疫情中心的指示，不須停辦大型室內活動。

據了解，今晚開會內容僅確定找不到世貿五月的適合檔期。因為若要延期，書展場地世貿檔期一年前便已排好，找不到符合書展需求的七天以上檔期，延期幾乎形同停辦，也讓主辦單位一個頭兩個大。