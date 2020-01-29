減碳抗暖化 彭啟明吃素從嘴做起

因應氣候緊急狀態，想要減少地球的排碳量、延緩平均溫度上升，你知道「出一張嘴」也很重要嗎？天氣風險公司總經理彭啟明過去數年來就「從嘴做起」，他只食用排碳量較少的素食、蔬食；有趣的是，他還發現台灣是蔬食友善王國，許多知名的葷食店家，都有隱藏版的素食料理，讓他四處吃素都不是問題。

聯合國氣候大會(COP25)去年12月在西班牙馬德里召開，將氣候變遷提升到「氣候緊急狀態」(Climate Emergency)，使得國際對於全球暖化的關注，再度升級。除了國家級的減碳行動與計畫之外，回到個人行動，因應氣候緊急狀態，其實從身體力行也很重要。

彭啟明從事大氣科學數十年、不只成立台灣第一家民間氣象公司，還是推動台灣天氣保險的第一人，近年來也與其他專家學者致力於呼籲政府必須積極對氣候變遷展開行動。

彭啟明今年5月就邁向50歲，他四年前因緣際會在慈濟證嚴法師的鼓舞之下，開始完全吃素。

提起這段吃素的緣起，彭啟明說，本來只是肉食吃得少，但是偶爾還是會吃一點，因一次證嚴法師鼓勵他，科學家吃素，更能讓大眾了解吃素減碳並不只是宗教因素，而且有科學根據，要主動告訴大眾，受到鼓舞的他，自此開始百分百素食。

開始素食生活之後的彭啟明，常常告訴大家，地球的暖化是不好救，但還是可以從嘴巴開始，對於傳統的初一、十五吃素，他還建議，可以改成初一、十五吃肉就好，減碳更有效。

因工作需求，彭啟明吃過了許多各國的素食餐廳，他還發現台灣吃素食也十分方便，甚至許多知名的餐廳像是台電酸菜白肉鍋等店家，也會友善地提供素食餐點，讓他因此發現了許多隱藏版的素食料理。